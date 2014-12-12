《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(12月8日-12日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --中国人民币兑美元 当周累计跌约0.6%。年末客户付汇需求旺盛、经济基本面 不佳、前期有效汇率快速升值等积蓄的贬值压力集中宣泄，令人民币一度暴跌逾五百点子。 但在跌破6.20元关键技术位后，客盘结汇力量涌现，令贬值动能得以遏制。市场预期，短期 人民币贬值走势或已接近尾声。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周继续空窗操作。尽管年末因素叠加新股集中申购令资金面临挑战 ，但市场热盼的逆回购仍未能再现江湖；央行无为而治的背后，则是机构对其非公开定向放 水的宽松预期不断升温。 分析人士指出，短期内股市高涨的热情或暂压制央行继续公开放水，但当前中国通胀低 企，且宏观经济下行压力有增无减，令货币政策宽松再加码预期继续发酵，只是非公开定向 工具仍有望担当近期主力。 债市: --银行间现券当周波动剧烈。近期股市大起大落明显影响债市，10年国开债等标志性券种 收益率冲高回落，最新水平已与一周前接近。年末将至而IPO密集发行，资金面成为收益率 下行的抑制因素，因此要继续关注央行在公开市场等方面的进一步操作。 票据: --中国票据市场当周转贴利率加速上行；跨年资金显紧俏抑制收票需求，且年末将至，银 行出于信贷规模调整的考虑，多暂停了收票，转贴利率也随资金价格明显反弹。 交易员并指出，有关央行对于年末信贷投放进行宽松式指导的消息，虽然对于信贷规模 是利好，但由于年底前机构的业务计划多已接近完成，出现大幅调整的动力不足，因此对于 票据市场影响暂有限。 股市: --当周沪综指 大幅震荡后近持平。周一大盘惯性上冲，续创43个月新高，但因大 量获利盘使得回调一触即发，中证登收紧回购质押券成为引发调整的导火索，周二沪综指重 挫5.4%创下逾五年最大跌幅；本周后半段大盘有所反弹，震幅缩小显示市场开始企稳。周五 沪综指收报2,938.17点。 期市: --沪铜本周小幅上扬0.6%，为连续第二周上扬，但幅度有限。原油价格暴跌以及供应过剩 阴影下，空头回补涨势渐消退，不过中国放宽政策希望带来一定提振，终令沪铜小幅收升。 沪铜主力合约 周五收报每吨46,380元。 --沪金本周连续第二周上涨，涨幅为1.9%。经济信号时好时坏，本周沪金价格交投震荡， 但每当油价下跌和美元升值在新兴经济体和全球股市掀起波澜时，黄金便显得很有吸引力， 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，黄金净多仓已升至8月底以来最高。当前的温和 涨势可能还将持续一段时间。沪金主力合约 周五收报244.80元。(完) (整理 边竞/倪蔚丹/李文科/李宏薇; 审校 张喜良)