《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月15日

路透上海12月15日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的 联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场 操作等多重因素影响。 以下为本周内(12月15日-12月19日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 12/18 深 葵花药业 002737 不超过3,650 -- -- 东海证券 12/23 12/19 深 迦南科技 300412 不超过1,340 -- -- 安信证券 12/24 12/19 深 金盾股份 300411 不超过2,000 -- -- 华西证券 12/24 12/19 深 正业科技 300410 不超过1,500 -- -- 华林证券 12/24 12/19 深 中矿资源 002738 不超过3,000 -- -- 中信建投 12/24 12/19 深 国信证券 002736 不超过120,000 -- -- 广发证券 12/24 12/19 沪 高能环境 732588 不超过4,040 -- -- 华林证券 12/24 --------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金11,152亿元人民币，详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 221.8 1年 固息国债 12/11-12/15 财政部 150 三个月 贴现国债 12/15-12/17 财政部 280 10年 固息国债 12/18-12/22 国家电网 100 六个月 超短期融资券 周三 国开行 99.42 3/7年 固息增发债 周四 第25、28期增发债 国开行 102.362 -- ABS 周四 ======================================================================================= 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 进出口行 固息债 150 周一 中国联通 超短融 100 周五 网络通信 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 暂无 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 申购日 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日 暂无 ======================================================================================(完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇/边竞)