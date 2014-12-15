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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 12:14 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月15日

路透上海12月15日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的
联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场
操作等多重因素影响。

    以下为本周内(12月15日-12月19日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行 
    --------------------------------------------------------------------------------------    
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
    
    12/18    深    葵花药业 002737    不超过3,650    --          --      东海证券 12/23
    12/19    深    迦南科技 300412    不超过1,340    --          --      安信证券 12/24
    12/19    深    金盾股份 300411    不超过2,000    --          --      华西证券 12/24
    12/19    深    正业科技 300410    不超过1,500    --          --      华林证券 12/24
    12/19    深    中矿资源 002738    不超过3,000    --          --      中信建投 12/24
    12/19    深    国信证券 002736   不超过120,000   --          --      广发证券 12/24
    12/19    沪    高能环境 732588    不超过4,040    --          --      华林证券 12/24
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金11,152亿元人民币，详情请点选 
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    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    ---------------------------------------------------------------------------------------    
    发债主体    规模     期限       债券类型      缴款时间           备注
               (亿元)   
         
    财政部       221.8   1年       固息国债      12/11-12/15     
    财政部       150     三个月    贴现国债      12/15-12/17     
    财政部       280     10年      固息国债      12/18-12/22 
    国家电网     100     六个月    超短期融资券    周三    
    国开行       99.42   3/7年     固息增发债      周四          第25、28期增发债
    国开行      102.362   --       ABS             周四
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    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体       债券类型     到期本金规模    到期时间
                                    (亿元)             
    
     进出口行       固息债           150            周一        
     中国联通       超短融           100            周五
     网络通信
        
    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
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    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
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    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
    暂无
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    3.本周新股资金解冻
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    申购日  简称   发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日
    
    暂无
    ======================================================================================(完)

 (整理 吴芳; 审校 李宏薇/边竞)
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