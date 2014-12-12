《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月12日

新西兰金融：央行就银行业资本金规定征求意见
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *广州百货 25 8 9 12/15簿记建档 农业银行 AA(新世纪) 12/17 12/18 企业集团 光大银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *浙江物产集团 100 15 14天 12/15簿记建档 兴业银行 AAA(中诚信) 12/16 12/17
建设银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= *浙江物产集团 100 15 14天 12/15簿记建档 中信银行 AAA(中诚信) 12/16 12/17
光大银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= 国电集团 500 40 9 推迟发行 农业银行 AAA -- --
民生银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中原证券 17 9 3 12/17招标 中信银行 AA+ 12/18 12/19
(最高发行余额) ======================================================================================= *申银万国证券 78 22 3 12/17招标 农业银行 AAA 12/18 12/19
(最高发行余额) 中国银行等 ======================================================================================= 上海复星 40 20 12 12/15簿记建档 交通银行 AA+ 12/16 12/17 高科技集团 农业银行 ======================================================================================= 冀中能源 10 10 12 12/15簿记建档 中国银行 AA 12/17 12/18 邯郸矿业集团 ======================================================================================= 招商证券 84 18 3 12/15招标 农业银行 AAA 12/16 12/17 (最高发行余额) 建设银行等 ======================================================================================= 上海市北 15 5 12 12/15簿记建档 兴业银行 AA 12/16 12/17 高新集团 ======================================================================================= 江浙荣盛 25 12 12 12/15簿记建档 中国银行 AAA 12/17 12/18 控股集团 工商银行 ======================================================================================= 中金公司 25 8 3 12/15招标 农业银行 AAA 12/16 12/17
(最高发行余额) 邮储银行等 ======================================================================================= 百联股份 20 1 12 12/15簿记建档 招商银行 AAA 12/16 12/17 ======================================================================================= 齐鲁证券 40 20 3 12/16招标 建设银行 AA+ 12/17 12/18
(最高发行余额) 中国银行/招商银行 ======================================================================================= 丹东港集团 38 10 12 12/16簿记建档 中信证券 AA 12/18 12/19
中信银行 ======================================================================================= 亿利能源集团 24 14 12 12/16簿记建档 建设银行 AA 12/17 12/18 ======================================================================================= 华融证券 30 10 3 12/16招标 邮储银行 AA+ 12/17 12/18
(最高发行余额) 招商银行等 ======================================================================================= 国电大渡河 10 2 12 12/18簿记建档 农业银行 AAA 12/18 12/19 流域水电开发 中国银行 ======================================================================================= 科达洁能 8 3 12 12/18簿记建档 农业银行 AA 12/19 12/22 ======================================================================================= 鄂尔多斯 14 3 12 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 电力冶金股份 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *中国航空技术 50 50 永续中票 12/19簿记建档 农业银行 AAA 12/23 12/24 国际控股 (每5年重置一次票面利率) 招商银行
(若不赎回，票面利率在当期基准利率加上初始利差再加上300个基点) ======================================================================================= 北京国有 10 10 7 12/15簿记建档 北京银行 AAA 12/16 12/17 资产经营 平安银行 ======================================================================================= 中国有限金属 3.2 3.2 2 12/16簿记建档 中信银行 AA- 12/18 12/19 工业第十四冶金建设 ======================================================================================= 山东高速集团 25 25 永续中票 12/16簿记建档 工商银行 AAA 12/18 12/19
(自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率) 中信银行
(若不赎回，票面利率在当期基准利率加上初始利差再加上300个基点) ======================================================================================= 福建旗滨集团 10 4 3 12/16簿记建档 建设银行 AA 12/17 12/18
招商银行 ======================================================================================= 中国铝业公司 50 50 永续中票 12/18簿记建档 华泰证券 AAA 12/22 12/23
(每五年重置一次利率，若不赎回再加300基点) 中信银行 ======================================================================================= 阳城县阳泰 10 5 3 12/18簿记建档 国泰君安证券 AA 12/22 12/23 集团实业 ======================================================================================= 中国交建 100 50 永续中票 12/18簿记建档 工商银行 AAA 12/19 12/22 (每五年重置一次利率，若不赎回再加300基点) 建设银行 ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 焦煤集团 ======================================================================================= 南宁城市 25 10 5 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 建设投资集团 ======================================================================================= 深圳华强集团 13 13 3 推迟发行 浦发银行 AA -- -- =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价
路透香港5月1日 - 澳门4月博彩收入增长16.3%，因新的娱乐场有助于吸引赌客前往澳门。 周一发布的政府数据显示，澳门4月博彩收入为202亿澳门元(25.2亿美元)。 分析师的预测为增长13-17%。(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)