《中国债市每日综述》现券收益率尾盘稳中小升，11月信贷超预期

* 现券收益率尾盘由稳转为小涨，11月信贷超预期

* 利率互换有所下行，国债期货微收涨

* 资金依旧是制约收益率下行的主要因素

* 关注央行公开市场及其他政策信号

路透上海12月12日 - 中国银行间债市周五现券多数时间以稳为主，仅在超预期的信贷数据公布后，收益率小升；利率互换也在尾盘时段出现小幅反弹，但全天仍呈跌势。国债期货市场上，主力合约则以小涨作收。

交易员认为，年末将至且密集新股IPO再起，令资金面压力不减，制约现券收益率下行空间。因此央行公开市场操作方向，SLF(常备借贷便利)等定向工具使用，甚至降准等都是重要的关注点。

北京一银行交易员表示，今日多数时间内现券变动不大，“(信贷)数据出来，收益率往上走了点。”

不过在央行数据公布前，市场上已有本月信贷可能超过8,000亿，甚至可能达到9,000亿水平的说法，所以该数据虽高，但激起的反响暂时还好，现券总体未脱稳势。

中国央行周五公布数据显示，11月新增人民币贷款8,527亿元，明显高于此前路透6,500亿元的调查中值，并创下历史同期新高；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.3%，低于路透调查中值12.5%。

至于后市，年末前密集的IPO压力不可小视，因此央行的下一步动作继续是关注焦点。

剩余期限逾九年的国开行固息债140205券最新报价 为4.26%/4.20%，上日尾盘为4.30%/4.20%。

国债期货主力合约TF1503 午后吐回早盘多数升幅，收报95.650元人民币，小涨0.04元或0.04%，成交量则由此前逾万手，缩至8,000余手。

**跨IPO申购周期资金需求旺盛**

银行间市场周五主要质押式回购利率 多下行，资金面仍显结构性分化格局。隔夜品种供给相对充裕，期限较长的资金需求依旧旺盛，尤其是跨新股IPO申购周期的14天品种更受青睐。

交易员并指出，下周随着新一轮IPO临近，短期流动性压力将逐渐加大，市场对于央行扶助的预期也会进一步升温。

“隔夜供需相对比较平衡，14天借的多一些，下周IPO就开始了，跨年押信用债的资金也比较紧俏，”上海一银行交易员称。

他谈到，跨年资金需求不减，不仅回购利率居高不下，同业存单的发行成本也不断走升，收益率突破5%的存单已开始出现。

在今日发行的16期同业存单中，已有四只的参考收益率超过5%，而同一银行发行的不同期限存单中，也出现了长短期限品种收益率倒挂的现象，表明跨年和跨春节的资金相当紧俏。

华东一银行交易员提到，目前市场较为担心的是未来两周新股IPO期间的资金面，如果央行最近没有动作，流动性很难平稳度过这段考验；只要央行能提供短期支持，年末最后一周的资金面应该问题不大，因为届时会有财政投放，保守估计应有上万亿。

中国央行公开市场周四仍未进行任何操作，至此正回购已连续五次暂停。据路透计算，本周公开市场净投放资金50亿元。 此外，周四12家公司刊登招股书，网上申购日集中于12月18日-23日。

三季度央行创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,168.21亿元，上日为10,155.52亿元；其中，隔夜品种成交7,948.22亿元，上日为7,907.51亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间18:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6401 2.6593 -1.92 7,948.22

七天 3.7450 3.8101 -6.51 1,091.31

14天 4.3361 4.4450 -10.89 807.57

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.3000 2.7450 -144.50 3,642.27

七天 3.0200 3.0000 +2.00 351.80

14天 6.4000 6.5000 -10.00 164.01

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7200 2.7500 -3.00 --

七天 3.8100 3.6300 +18.00 --

14天 4.4500 4.4700 -2.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6510 2.6460 +0.50 --

七天 3.5870 3.5060 +8.10 --

三个月 4.3313 4.3160 +1.53 --