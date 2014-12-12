新闻稿：中国11月规模以上工业增加值同比增长7.2%--国家统计局

2014年11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.2%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比10月份回落0.5个百分点。从环比看，11月份比上月增长0.52%。1-11月份，规模以上工业增加值同比增长8.3%。

分三大门类看，11月份，采矿业增加值同比增长3.0%，制造业增长8.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.2%。 分经济类型看，11月份，国有及国有控股企业增加值同比增长2.8%，集体企业下降2.5%，股份制企业增长8.7%，外商及港澳台商投资企业增长4.4%。 分行业看，11月份，41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长6.2%，纺织业增长7.5%，化学原料和化学制品制造业增长10.6%，非金属矿物制品业增长7.8%，黑色金属冶炼和压延加工业增长5.9%，有色金属冶炼和压延加工业增长11.0%，通用设备制造业增长6.1%，专用设备制造业增长5.4%，汽车制造业增长9.0%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长12.9%，电气机械和器材制造业增长6.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.6%，电力、热力生产和供应业增长2.0%。 分地区看，11月份，东部地区增加值同比增长5.6%，中部地区增长8.6%，西部地区增长10.8%。 分产品看，11月份，钢材9205万吨，同比增长1.2%；水泥21,863万吨，下降4.0%；十种有色金属398万吨，增长7.9%；乙烯147万吨，下降6.4%；汽车232.7万辆，增长2.6%；轿车118.5万辆，下降4.5%；发电量4,487亿千瓦时，增长0.6%；原油加工量4,225万吨，增长5.5%。 11月份，工业企业产品销售率为97.6%，与上年同期持平。工业企业实现出口交货值 10,891亿元，同比名义增长3.9%。（完）