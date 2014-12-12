国际油市：布兰特原油触及五年半低位，因供应过剩和需求低迷忧虑

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
“可能人们一直都有点忽略明年的需求状况将会怎样。”
0524GMT，布兰特原油 下滑0.23美元至每桶63.45美元，此前一度触及63.00美元，创2009年7月以来最低点。
美国原油 下跌0.56美元至每桶59.39美元，此前下跌逾1美元至58.80的低位，亦创下2009年7月以来最低。该合约本周至今跌幅超过10%。
油市关注全球最大能源消费国中国的原油产量和加工数据，以及稍后的货币供应数据，从中寻找更多交易线索。
石油市场前景充满不确定性，有些人猜测，石油输出国组织(OPEC)成员国如阿尔及利亚和委内瑞拉可能说服该组织明年初举行紧急会议。但其他一些人怀疑，即便召开会议沙特或许也不会同意减产。(完)
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(编译 许娜/王兴亚；审校 李春喜/戴素萍)
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价