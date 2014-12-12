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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 13:57 BJT

国际油市：布兰特原油触及五年半低位，因供应过剩和需求低迷忧虑

“可能人们一直都有点忽略明年的需求状况将会怎样。”

0524GMT，布兰特原油 下滑0.23美元至每桶63.45美元，此前一度触及63.00美元，创2009年7月以来最低点。

美国原油 下跌0.56美元至每桶59.39美元，此前下跌逾1美元至58.80的低位，亦创下2009年7月以来最低。该合约本周至今跌幅超过10%。

油市关注全球最大能源消费国中国的原油产量和加工数据，以及稍后的货币供应数据，从中寻找更多交易线索。

石油市场前景充满不确定性，有些人猜测，石油输出国组织(OPEC)成员国如阿尔及利亚和委内瑞拉可能说服该组织明年初举行紧急会议。但其他一些人怀疑，即便召开会议沙特或许也不会同意减产。(完)

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(编译 许娜/王兴亚；审校 李春喜/戴素萍)
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