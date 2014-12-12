新闻稿：中国1-11月份全国固定资产投资同比增长15.8%--国家统计局

分产业看，1-11月份，第一产业投资10,899亿元，同比增长29.9%，增速比1-10月份提高1个百分点；第二产业投资188,190亿元，增长13.3%，增速回落0.1个百分点；第三产业投资251,979亿元，增长17.1%，增速回落0.3个百分点。 第二产业中，工业投资184,636亿元，同比增长13%，增速比1-10月份回落0.1个百分点；其中，采矿业投资12,621亿元，增长1.4%，增速回落0.8个百分点；制造业投资151,461亿元，增长13.5%，增速与1-10月份持平；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资20,554亿元，增长17.4%，增速比1-10月份回落0.3个百分点。 第三产业中，基础设施投资（不含电力）75,380亿元，同比增长21.8%，增速比1-10月份回落0.8个百分点。其中，水利管理业投资增长26.9%，增速提高5个百分点；公共设施管理业投资增长24.8%，增速回落0.4个百分点；道路运输业投资增长16.9%，增速回落2个百分点；铁路运输业投资增长24.7%，增速回落0.4个百分点。 分地区看，1-11月份，东部地区投资205,815亿元，同比增长14.5%，增速比1-10月份回落0.1个百分点；中部地区投资126,505亿元，增长17.4%，增速回落0.2个百分点；西部地区投资114,651亿元，增长17.7%，增速回落0.1个百分点。 分登记注册类型看，1-11月份，内资企业投资428,523亿元，同比增长16.4%，增速比1-10月份回落0.2个百分点；港澳台商投资10,805亿元，增长9.2%，增速提高0.6个百分点；外商投资9,982亿元，总量与去年同期持平，增速比1-10月份提高0.2个百分点。 从项目隶属关系看，1-11月份，中央项目投资22,054亿元，同比增长7.3%，增速比1-10月份回落3.1个百分点；地方项目投资429,013亿元，增长16.2%，增速与1-10月份持平。 从施工和新开工项目情况看，1-11月份，施工项目计划总投资927,460亿元，同比增长11.1%，增速比1-10月份回落0.4个百分点；新开工项目计划总投资372,757亿元，同比增长13.5%，增速回落0.2个百分点。 从到位资金情况看，1-11月份，固定资产投资到位资金481,888亿元，同比增长11.5%，增速比1-10月份回落0.9个百分点。其中，国家预算资金增长14%，增速回落0.3个百分点；国内贷款增长11.2%，增速与1-10月份持平；自筹资金增长14.8%，增速比1-10月份回落1.2个百分点；利用外资下降7.6%，降幅扩大0.5个百分点；其他资金下降3.7%，降幅扩大0.3个百分点。（完）