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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 13:52 BJT

新闻稿：中国11月份社会消费品零售总额增长11.7%--国家统计局

路透北京12月12日 - （以下为中国国家统计局周五公布的2014年11月份消费品市场情况新闻稿）

2014年11月份，社会消费品零售总额23,475亿元，同比名义增长11.7%（扣除价格因素实际增长11.2%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额11,794亿元，增长8.7%。1-11月份，社会消费品零售总额236,593亿元，同比增长12.0%。其中，限额以上单位网上零售额3,858亿元，增长55.9%。

按经营单位所在地分，11月份，城镇消费品零售额20,316亿元，同比增长11.6%；乡村消费品零售额3,159亿元，增长12.5%。1-11月份，城镇消费品零售额204,201亿元，同比增长11.8%；乡村消费品零售额32,391亿元，增长12.9%。 　　按消费形态分，11月份，餐饮收入2541亿元，同比增长9.8%；商品零售20,933亿元，增长12.0%。1-11月份，餐饮收入25,133亿元，同比增长9.7%；商品零售211,460亿元，增长12.2%。 　　在商品零售中，11月份，限额以上单位商品零售11,054亿元，增长9.2%。1-11月份，限额以上单位商品零售111,097亿元，增长9.8%。（完）

更多细节，请点击中国国家统计局网站：here (发稿 李贺；审校 曾祥进)
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