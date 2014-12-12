新闻稿：中国1-11月份全国房地产开发和销售情况--国家统计局

路透北京12月12日 - （以下为中国国家统计局周五公布的2014年1-11月份全国房地产开发和销售情况新闻稿）

一、房地产开发投资完成情况 2014年1-11月份，全国房地产开发投资86601亿元，同比名义增长11.9%，增速比1-10月份回落0.5个百分点。其中，住宅投资58676亿元，增长10.5%，增速回落0.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.8%。

1-11月份，东部地区房地产开发投资48238亿元，同比增长12.0%，增速比1-10月份回落0.4个百分点；中部地区投资18650亿元，增长9.2%，增速回落1.8个百分点；西部地区投资19713亿元，增长14.2%，增速提高0.2个百分点。 1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积711307万平方米，同比增长10.1%，增速比1-10月份回落2.2个百分点。其中，住宅施工面积504915万平方米，增长6.8%。房屋新开工面积164705万平方米，下降9.0%，降幅扩大3.5个百分点。其中，住宅新开工面积114637万平方米，下降13.1%。房屋竣工面积75063万平方米，增长8.1%，增速提高0.5个百分点。其中，住宅竣工面积57236万平方米，增长5.5%。 1-11月份，房地产开发企业土地购置面积29736万平方米，同比下降14.5%，1-10月份为增长1.2%；土地成交价款8657亿元，下降0.1%，1-10月份为增长20.4%。

二、商品房销售和待售情况 1-11月份，商品房销售面积101717万平方米，同比下降8.2%，降幅比1-10月份扩大0.4个百分点。其中，住宅销售面积下降10.0%，办公楼销售面积下降9.2%，商业营业用房销售面积增长7.1%。商品房销售额64481亿元，下降7.8%，降幅比1-10月份收窄0.1个百分点。其中，住宅销售额下降9.7%，办公楼销售额下降20.9%，商业营业用房销售额增长7.2%。 11月份，商品房销售面积13223万平方米，比10月份增加1861万平方米；商品房销售额8096亿元，比10月份增加938亿元。单月销售面积和销售额创今年各月新高。

1-11月份，东部地区商品房销售面积46514万平方米，同比下降15.0%，降幅比1-10月份扩大0.4个百分点；销售额37021亿元，下降13.7%，降幅收窄0.6个百分点。中部地区商品房销售面积27432万平方米，下降4.3%，降幅扩大1.5个百分点；销售额13508亿元，下降0.9%，1-10月份为增长1.1%。西部地区商品房销售面积27771万平方米，增长1.2%，增速提高0.1个百分点；销售额13952亿元，增长4.1%，增速提高0.1个百分点。 11月末，商品房待售面积59795万平方米，比10月末增加1556万平方米。其中，住宅待售面积增加1046万平方米，办公楼待售面积增加87万平方米，商业营业用房待售面积增加203万平方米。 三、房地产开发企业到位资金情况 1-11月份，房地产开发企业到位资金110115亿元，同比增长0.6%，增速比1-10月份回落2.5个百分点。其中，国内贷款19252亿元，增长9.0%；利用外资530亿元，增长11.8%；自筹资金46243亿元，增长8.2%；其他资金44089亿元，下降9.3%。在其他资金中，定金及预收款26810亿元，下降12.2%；个人按揭贷款12130亿元，下降4.2%。

四、房地产开发景气指数 11月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为94.30，比上月回落0.46点。（完）

更多细节，请点击中国国家统计局网站：here (发稿 李贺；审校 黄凯)