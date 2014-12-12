《离岸人民币综述》CNH对人民币汇率的影响力正在提升

作者/李然

路透北京12月12日 - 人民币兑美元中间价对于在岸(CNY)和离岸(CNH)汇率一直都起着“定海神针”的引导作用。不过，随着人民币国际化进程加快，离岸人民币存量不断提升，以及中国金融市场加速向国际市场开放，CNH交易体量和流动性状况都在迅速改善，其对于境内人民币汇率的影响势必提高。

今年以来，人民币汇率年初和年末两次贬值都由CNH率先吹响号角。交易员反映，由于CNH交易时段更长、供求结构也越来越“脱虚向实”，对于境内CNY汇率报价的参考价值也越来越高。包括即期、掉期等品种的日内报价交易，CNH的引导作用都有所增强，套利交易作用更为明显。

“近期的在岸市场交易时段，境内价格的‘锚’作用仍然存在，定价权仍然在境内；但未来如果说离岸市场体量更大，那定价权有可能会被弱化。”一中资大行交易主管对路透说，今后欧美交易时段的人民币交易需求还会提高，对于价格的发言权也会更大。

另一中资大行交易员分析认为，从前CNH是国际市场纯粹的炒作，现在随着越来越多的央企到境外发行点心债、离岸各种结构性产品投入交易，以及沪港通等金融市场开放举措，CNH的实需成份正在提升。

从他了解的情况看，CNH目前的日交易量已远超境内、甚至可超千亿美元级别，CNH买卖报价点差也逐年缩窄，体现其流动性正明显提升。相比之下，境内市场在交易量和市场流动性上都已形成较大差距。

而人民币汇率定价权向外转移有利有弊。好处是更能体现人民币的国际需求，从而让汇率更好地向平衡国际收支方向运行，起到平衡内外两个市场的作用。

中短期来看，汇率定价权被削弱显然会对自身货币政策和宏观调控形成掣肘。如果在汇率政策制定过程中忽略境外价格和供求因素，套利交易势必升温，打乱国内流动性环境和货币政策工具的使用。而参考境外汇率，也势必要在国内政策方面做出调整妥协。

长期而言，随着中国资本项逐步可兑换，境内外两种汇率必然统一。既然是大势所趋，就必须从提高境内汇率定价权处下手，健全外汇市场、改善市场深度广度，并加快金融市场的改革开放。

中国政府今年已做出诸多努力，包括放宽人民币波动区间、完善外汇期权工具、简化外汇市场准入条件，以及允许非银金融机构进入外汇市场等，都是在风险可控前提下提高内地外汇市场活力的妙着。

随着中国自身经济结构的调整，出口这一经济增长引擎所起到的作用，正被投资、消费所逐渐替代，人民币汇率主要根据外贸行业实际供求来决定这一“实需”原则，也需要考虑逐步弱化，从而更好地为投资、消费，以及中国企业“走出去”、人民币国际化等目标服务。

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台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

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以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 82,017.0 249

2. 渣打 48,964.1 162

3. 星展 25,270.0 71

4. 法巴 22,808.4 79

5. 中国银行 19,292.4 39

**本周市场动态**

--台湾央行一位不愿具名官员周四表示，已委请银行公会研议未来开放银行发行外币的可转让定存单的可行性、以及配套措施。这预料可更活络台湾离岸人民币市场。

--中国最大银行--中国工商银行 周四宣布，该行在卢森堡申请注册的首只私募基金已于近日获得卢森堡金融管理局批准。这也是中资商业银行在国际主流基金市场注册成立的首支私募基金。

--阿联酋央行高级官员周二称，阿联酋与中国央行将很快启动350亿人民币互换协议。 （完）