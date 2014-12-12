台湾股市：中止五连跌但量缩，观望大户条款修正结果

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透台北12月12日 - 台湾股市周五微幅收高，中止连五日下跌格局，但成交量萎缩。分析师指出，今日主要随亚股上扬，不过下周内外部变数不少，使得投资人追价意愿薄弱。
台湾加权股价指数 收高0.16%或14.26点，报9,027.33点；今日成交初值 为765.31亿台币，上交易日修正后为812.54亿。
〞外有希腊大选、美联储利率会议，内有‘大户条款’修正案，都是变数。〞日盛投顾协理钟国忠说。
他表示，市场高度观望“大户条款”修正案的结果，除非整个废除，否则光是上调门槛，市场都无法将其视为利多。
钟国忠并指出，年底外资因陆续休假，导致大盘成交量逐渐递减，在此情形下，很难期待台股会有亮眼表现。预估大盘加权指数在下周三12月台指期货 结算前，将在9,000点上下100点的狭幅空间内整理。
下周三立法院财委会将审查证券交易所得税“大户条款”修正案--证券交易大户每年售股超过10亿台币即课征证所税的门槛，应提高至50亿。
亚洲股市周五受到提振，因乐观的美国数据显示，油价下跌给美国经济成长提供助力，不过油价持续走低遏制了亚股涨势。
本地时间13:56，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.07%。(完)
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价