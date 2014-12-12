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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 14:02 BJT

台湾股市：中止五连跌但量缩，观望大户条款修正结果

路透台北12月12日 - 台湾股市周五微幅收高，中止连五日下跌格局，但成交量萎缩。分析师指出，今日主要随亚股上扬，不过下周内外部变数不少，使得投资人追价意愿薄弱。

台湾加权股价指数 收高0.16%或14.26点，报9,027.33点；今日成交初值 为765.31亿台币，上交易日修正后为812.54亿。

〞外有希腊大选、美联储利率会议，内有‘大户条款’修正案，都是变数。〞日盛投顾协理钟国忠说。

他表示，市场高度观望“大户条款”修正案的结果，除非整个废除，否则光是上调门槛，市场都无法将其视为利多。

钟国忠并指出，年底外资因陆续休假，导致大盘成交量逐渐递减，在此情形下，很难期待台股会有亮眼表现。预估大盘加权指数在下周三12月台指期货 结算前，将在9,000点上下100点的狭幅空间内整理。

下周三立法院财委会将审查证券交易所得税“大户条款”修正案--证券交易大户每年售股超过10亿台币即课征证所税的门槛，应提高至50亿。

亚洲股市周五受到提振，因乐观的美国数据显示，油价下跌给美国经济成长提供助力，不过油价持续走低遏制了亚股涨势。

本地时间13:56，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.07%。(完)
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