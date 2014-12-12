香港社会：中环、金钟占领区清场后，公共交通大致恢复正常服务

路透香港12月12日 - 香港运输署周五表示，此前受占领行动影响而封闭的中环、金钟及湾仔路段现已重开，早前因这些路段封闭而要暂停服务或改道的巴士及公共小巴路线，亦已陆续恢复正常服务及原有路线。

运输署表示，较早前受占领行动影响而需要暂停服务的六条巴士路线已恢复正常服务，另有83条巴士路线亦恢复原有路线。专线小巴方面，13条路线亦已恢复正常服务及原有路线。

香港警方昨午起对被占领75日的中环、金钟部分主要干道进行全面清场，拆除并移离路面上的障碍物，并拘捕共209名不愿在限期前自愿离开的人士。整个清场过程大致顺利，亦没有遭遇激烈反抗。

今天自中东外访返港的财政司司长曾俊华在机场对记者表示，清场对该区店舖的中小企是好事，交通畅顺了，大家的生活可以恢复正常，对经济来说，肯定是正面信息。