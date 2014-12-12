香港社会：中环、金钟占领区清场后，公共交通大致恢复正常服务

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透香港12月12日 - 香港运输署周五表示，此前受占领行动影响而封闭的中环、金钟及湾仔路段现已重开，早前因这些路段封闭而要暂停服务或改道的巴士及公共小巴路线，亦已陆续恢复正常服务及原有路线。
运输署表示，较早前受占领行动影响而需要暂停服务的六条巴士路线已恢复正常服务，另有83条巴士路线亦恢复原有路线。专线小巴方面，13条路线亦已恢复正常服务及原有路线。
香港警方昨午起对被占领75日的中环、金钟部分主要干道进行全面清场，拆除并移离路面上的障碍物，并拘捕共209名不愿在限期前自愿离开的人士。整个清场过程大致顺利，亦没有遭遇激烈反抗。
今天自中东外访返港的财政司司长曾俊华在机场对记者表示，清场对该区店舖的中小企是好事，交通畅顺了，大家的生活可以恢复正常，对经济来说，肯定是正面信息。
旺角和中环、金钟两个占领区遭清场后，目前购物旺区铜锣湾区仍有部分道路被占领，该区的占领范围为三个地区中最小。运输署提醒市民，铜锣湾部分路段仍受占领活动影响，有两条巴士路线需要暂停服务及53条巴士路线需要改道或缩短行程。电车方面，介乎波斯富街及百德新街之间的电车服务仍然暂停。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价