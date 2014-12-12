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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 14:24 BJT

韩国汇市：美元恢复全线涨势压低韩元，投资者料美联储将更早升息

路透首尔12月12日 - 韩国韩元兑美元 周五下跌，因美元恢复全线涨势。投资者预期由于美国公布多项强劲的经济数据，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将会更早升息。

韩元兑美元 收报1,103.1韩元，周四收报1,100.9。(完)

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