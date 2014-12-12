中国票据市场：转贴利率本周加速上行，跨年资金紧张抑制收票需求

路透上海12月12日 - 中国票据市场本周转贴利率加速上行；跨年资金显紧俏抑制收票需求，且年末将至，银行出于信贷规模调整的考虑，多暂停了收票，转贴利率也随资金价格明显反弹。

交易员并指出，有关央行对于年末信贷投放进行宽松式指导的消息，虽然对于信贷规模是利好消息，但由于年底前机构的业务计划多已接近完成，出现大幅调整的动力不足，因此对于票据市场影响暂有限。

“主要还是资金的问题，短期年内（到期）的票还能收收，不会跨过年底的，问下来各家行的额度都用的差不多了，”上海一银行交易员称。

他透露，目前六个月期的票据转贴年利率已升至5.3%左右，除收票需求偏少外，跨年的资金利率涨幅不小也是重要原因。

银行间市场周五主要质押式回购利率 多下行，资金面仍显结构性分化格局。隔夜品种供给相对充裕，期限较长的资金需求依旧旺盛，尤其是跨新股IPO申购周期的14天品种更受青睐。

临近年底，中国央行开始对商业银行信贷进行宽松式指导。两位消息人士周四透露，央行要求全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，最近已大幅调整合意贷款规模；各家银行也已开始行动，加大放款力度。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.7417/4.6871 4.7705/4.7125 4.9075/4.8290

上周五 4.4301/4.3624 4.5101/4.4422 4.6305/4.5383

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变动 +31.16bp/+32.47bp +26.04bp/+27.03bp +27.70bp/+29.07bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.7674%，上周五为4.3887%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。