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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 14:33 BJT

《全球汇市》美国良好数据促使美元多头现身，石油货币疲软

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2398 1.2409 -0.09 -9.80 1.3745

美元/日圆 118.81 118.65 +0.13 +12.83 105.30

欧元/日圆 147.30 147.23 +0.05 +1.78 144.73

美元/瑞郎 0.9685 0.9680 +0.05 +8.48 0.8928

英镑/美元 1.5727 1.5731 -0.03 -5.01 1.6556

美元/加元 1.1532 1.1520 +0.10 +8.59 1.0620

澳元/美元 0.8271 0.8271 +0.00 -7.20 0.8913

新西兰元/美元 0.7803 0.7818 -0.19 -4.91 0.8206

澳元/日圆 98.270 98.140 +0.13 +4.71 93.850

新西兰元/日圆 92.710 92.760 -0.05 +7.29 86.410

英镑/日圆 186.85 186.65 +0.11 +7.18 174.33

澳元/新西兰元 1.0594 1.0578 +0.15 -2.34 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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