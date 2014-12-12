《全球汇市》美国良好数据促使美元多头现身，石油货币疲软

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2398 1.2409 -0.09 -9.80 1.3745
美元/日圆 118.81 118.65 +0.13 +12.83 105.30
欧元/日圆 147.30 147.23 +0.05 +1.78 144.73
美元/瑞郎 0.9685 0.9680 +0.05 +8.48 0.8928
英镑/美元 1.5727 1.5731 -0.03 -5.01 1.6556
美元/加元 1.1532 1.1520 +0.10 +8.59 1.0620
澳元/美元 0.8271 0.8271 +0.00 -7.20 0.8913
新西兰元/美元 0.7803 0.7818 -0.19 -4.91 0.8206
澳元/日圆 98.270 98.140 +0.13 +4.71 93.850
新西兰元/日圆 92.710 92.760 -0.05 +7.29 86.410
英镑/日圆 186.85 186.65 +0.11 +7.18 174.33
澳元/新西兰元 1.0594 1.0578 +0.15 -2.34 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/许娜/蔡美珍；审校 艾茂林/张若琪/于春红)
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价