《热点透视》小米在印度遭遇“禁售门”，海外扩张遇波折

《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，黑石集团旗下的私募股权投资公司GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，同时也能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透香港12月12日 - 中国头号智能手机厂商小米突飞猛进的锋芒开始暗淡。一场专利权争议迫使小米暂时停止在印度的手机销售。小米可能会支付费用并再度恢复销售，但专利费用恐怕会挤压获利空间，以至于影响公司的估值。
印度是全球第三大智能手机市场，小米进军印度市场仅仅五个月，便碰上这个突如其来的禁令。瑞典的爱立信 对小米采取法律行动，宣称小米在印度销售的手机使用爱立信专利技术，要求支付费用。这对小米的财务冲击看似不大：小米上半年总计50亿美元的营收，大部分来自于中国本土市场。
不过牵涉到的利害关系却很重大：据研究机构IDC的预计，到年底时对印度的智能手机出货量将超过8,000万部，未来五年将以40%的惊人速度成长。撤出印度市场，哪怕是暂时的，都会打击小米将本土成功经验复制到印度的努力。当前印度智能手机市场已然竞争激烈，既有三星 、诺基亚 这样的国际大牌，也有诸如Micromax和Karbonn这样的本土品牌。
华尔街日报援引小米自身的文件报导称，小米可能会与爱立信和解，并继续其海外扩张计划。不过专利费用将挤压公司的获利能力。这也可能在其他地区引来更多专利官司。据中国国内媒体11月的报导，中国本土手机厂商华为和中兴 已经向小米发出了警告。
成本上升可能会损害小米的估值；根据小米最新一轮融资的相关报导，小米的估值可能高达500亿美元，这是小米当前年度营收的近4.4倍，这个比例甚至高于苹果 。而经历印度市场的波折，小米的估值看来变得更不确定。(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，黑石集团旗下的私募股权投资公司GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，同时也能给予J. Crew更多时间以避免破产。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。