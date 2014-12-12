《分析》油价底部何处寻？正价差里找线索

的确，其他因素也在发挥作用，可能也预示油价跌势快要走向尽头--或者至少是暂停下跌。

技术和心理层面因素可能已在发挥影响。继美国原油周四跌破每桶60美元大关之后，专家们预计58.32美元是成为下一道关卡，此处是2009年7月以来油价的盘中低点。

一些人士还指出，油井钻探商的盈亏平衡成本可能是一个很好的指标，大家普遍预估认为美国主要页岩油开采商的利润在每桶40-70美元之间。

Bentek Energy的石油分析部门经理Anthony Starkey指出，之所以认为市场接近触底，是因为一些美国生产商正在重新考虑削减明年的资本投资。

“我认为这些迹象表明，市场接近底部，”他说。“资本支出缩减将导致减产。”(完)