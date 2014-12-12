《分析》油价底部何处寻？正价差里找线索

《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，黑石集团旗下的私募股权投资公司GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，同时也能给予J. Crew更多时间以避免破产。
的确，其他因素也在发挥作用，可能也预示油价跌势快要走向尽头--或者至少是暂停下跌。
技术和心理层面因素可能已在发挥影响。继美国原油周四跌破每桶60美元大关之后，专家们预计58.32美元是成为下一道关卡，此处是2009年7月以来油价的盘中低点。
一些人士还指出，油井钻探商的盈亏平衡成本可能是一个很好的指标，大家普遍预估认为美国主要页岩油开采商的利润在每桶40-70美元之间。
Bentek Energy的石油分析部门经理Anthony Starkey指出，之所以认为市场接近触底，是因为一些美国生产商正在重新考虑削减明年的资本投资。
“我认为这些迹象表明，市场接近底部，”他说。“资本支出缩减将导致减产。”(完)
(编译 朱晓军/高琦/戴素萍/艾茂林; 审校 白云/田建华)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，黑石集团旗下的私募股权投资公司GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，同时也能给予J. Crew更多时间以避免破产。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。