更新版 1-《全球重要经济事件一览表》--12月12日-12月19日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
(新增12月19日日本央行公布政策决议) (除特别说明外，均为GMT时间)
12月12日(五)
罗马--“欧洲投资”会议(至12月13日)，演讲者包括波兰财长Mateusz Szczurek、法国财长萨潘和经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长玉木林太郎。
法兰克福--德国央行副总裁Claudia Buch发布讲话(1200)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)和央行投资管理部门主管Yngve Slyngstad就地区网络举行讲座。
12月15日(一)
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至12月16日)。
维也纳--奥地利央行公布半年度金融稳定报告(0900)。
12月16日(二)
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的议息会议。
纽约--英国财政大臣欧思邦发表讲话。
伦敦--英国央行公布半年度金融稳定报告(0700)。
伦敦--英国央行总裁卡尼，就银行业压力测试结果和半年度金融稳定报告召开记者会(0900)。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在第27届澳洲金融和银行业会议上演说(0015)。
悉尼--澳洲央行公布12月政策会议记录(0030)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定。
12月17日(三)
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。美联储主席叶伦举行记者会(1930)。
伦敦--英国央行公布12月政策会议记录(0930)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会和一般委员会举行会议，没有利率决定宣布计划(至18日)。
12月18日(四)
布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)举行会议(至19日)。
东京--日本央行货币政策会议(至19日)。
12月19日(五)
东京--日本央行公布政策决议。
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在第二届区域竞争力年度峰会上致开场辞(1500)。
夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参与有关经济前景的小组讨论(1730)。
华盛顿--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西将就欧盟投资和经济成长讲话(1700)。
苏黎世--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在第九届海外瑞士经济学家年终会议上讲话。
斯德哥尔摩--瑞典央行理事会召开会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有