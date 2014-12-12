更新版 1-中国数据：11月工业和投资增速续降，经济仍难摆脱下行通道

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* 11月工业增速创近六年次低

* 1-11月投资增速创近13年新低

* 经济稳增长压力仍非常大

* 货币政策需进一步宽松

路透北京12月12日 - 最新公布的工业和投资数据继续印证中国经济仍未摆脱下行通道，其中11月工业增加值同比增速创近六年次低，1-11月投资增速更创出近13年来新低。经济前景不容乐观之下，稳增长压力料促使宏观政策进一步放松。

国家统计局周五公布数据显示，11月规模以上工业增加值同比增长7.2%，低于7.5%的路透调查中值；1-11月固定资产投资同比增15.8%，与路透调查中值一致；11月社会消费品零售总额同比增11.7%，则高于上月的11.5%以及路透调查中值11.5%。

“从11月份的投资，消费和工业增加值等综合看，11月的经济形势确实欠佳，一方面与北京召开APEC期间周边六个省市限产停产有关，另一方面也确实表明中国经济仍在下行通道运行。”中国国家信息中心高级经济师祁京梅表示。

她并称，旧的产能在压缩，新的增长点还没有形成，中国仍处在结构调整的阵痛期。

澳新银行中国经济师周浩亦认为，总体还不理想，还是一个比较弱的感觉，四季度GDP(国内生产总值)同比增速可能在7.4%。

“政策上只能降准了，因为财政上已经开始放松了。今年也有必要降准，年底之前可能性还是很大的，应该尽快降。”他称。

统计局数据并显示，1-11月房地产开发投资同比增速续降至11.9%，并创2009年1-7月数据以来最低。

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中国工业增加值图表 link.reuters.com/ren63w

**货币政策需进一步宽松**

浦发银行金融市场部高级宏观分析师曹阳表示，从房地产来看，尽管9月后信贷条件放松，但市场复苏并不明显。

“由于新开工面积和土地购置等领先指标依然回落，我们对于2015年地产投资恢复看法谨慎，这增加经济下行风险。”他说。

他并认为，考虑到货币政策的“松紧适度”，预计年内降准概率不大，央行通过SLO（短期流动性调节工具）、MLF（中期借贷便利）来平稳资金市场，但“经济下行和通缩风险”的组合下，2015年存在一次降息、两次以上降准的空间。

旨在为明年定调的中国中央经济工作会议周四闭幕。尽管坚持稳中求进的总基调不改，但在继续实施积极财政政策和稳健货币政策的同时，会议亦明确提出，积极的财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。

民生证券宏观团队点评称，过去是无基建、不复苏，现在是有基建也不一定复苏；经济短期判断应观察基建投资能否继续托举，中期判断应观察海外基建能否提升产能利用率。