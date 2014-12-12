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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 17:29 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--12月12日

路透香港12月12日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    111.38亿元人民币（已用14.3%）    101.89亿元人民币（已用3.0%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中国平安                   880,859,743       52,664,889        933,524,631
   2    中信证券                   318,263,903      275,030,563        593,294,467
   3    招商证券                   152,479,850       64,403,812        216,883,661
   4    工商银行                   169,905,010        7,243,718        177,148,728
   5    贵州茅台                    45,241,272      127,355,551        172,596,824
   6    中国中铁                    28,694,967      136,820,113        165,515,080
   7    方正证券                     3,965,123      150,365,372        154,330,495
   8    中国太保                   145,366,970        5,517,439        150,884,409
   9    大秦铁路                   115,372,572       35,139,440        150,512,012
  10    上汽集团                    49,117,414       80,180,337        129,297,750
 
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    海通证券                       29,759,912      35,714,416       65,474,328
   2    汉能薄膜发电                   44,252,940       8,181,240       52,434,180
   3    中国中铁                       30,909,940       4,144,750       35,054,690
   4    复星国际                       19,377,920       3,766,640       23,144,560
   5    金鹰商贸集团                   19,399,950          73,830       19,473,780
   6    中信证券                        8,026,175       9,651,775       17,677,950
   7    安踏体育                       15,690,480       1,908,100       17,598,580
   8    紫金矿业                       15,544,720       1,865,580       17,410,300
   9    中海油田服务                   15,068,800       1,758,080       16,826,880
  10    雨润食品                       13,498,590       2,919,830       16,418,420
    （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 张喜良)
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