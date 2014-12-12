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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 15:21 BJT

俄罗斯金融市场：卢布汇率触及纪录新低，股市也下跌

路透莫斯科12月12日 - 俄罗斯卢布兑美元周五早盘下跌0.55%，触及纪录新低，该国股市也下跌，因原油价格持续走低。

0710 GMT，卢布兑美元 下滑约0.66%至56.82，卢布兑欧元 跌0.83%至70.50。

俄罗斯股市RTS指数 下滑逾4%至791点，MICEX指数 下跌1.64%至1,431点。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)
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