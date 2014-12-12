《焦点》选举胜券在握，日本首相安倍重心转向重振经济增长

《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，黑石集团旗下的私募股权投资公司GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，同时也能给予J. Crew更多时间以避免破产。
然而，日本经济历经两季意外大幅萎缩后，经济面消息仍然不见起色，加上未来两年将有地方及参议院选举，因此，政府重新走上大举财政刺激之路的压力可能会愈来愈高。
日本4月将消费税由5%调升至8%之后，第二季陷入全球金融危机以来最大经济萎缩，第三季也再度衰退。11月时，安倍宣布消费税调升至10%的实施日期延后18个月，延至2017年4月实施。
之后的经济数据仍然疲软：机械订单及通胀预期下滑，政府的服务业信心调查低迷，资本支出计划惨淡无力。根据路透对企业主管的调查，日本央行周一将公布的短观调查，料将显示企业信心仍然脆弱。
在安倍延后调升消费税之后，评等机构穆迪调降日本债信评级一个级距，惠誉警告称也有可能调降日本主权评等，将评等展望由中性降至负面。
在此同时，日本央行或许很快就要面临扩大刺激的压力，因油价下跌使得央行的通胀率2%目标更加显得遥不可及。(完) (编译 朱晓军/徐文焰/高琦/蔡美珍；审校 王洋/朱晓军/蔡美珍/于春红)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，黑石集团旗下的私募股权投资公司GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，同时也能给予J. Crew更多时间以避免破产。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。