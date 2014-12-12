《焦点》选举胜券在握，日本首相安倍重心转向重振经济增长

然而，日本经济历经两季意外大幅萎缩后，经济面消息仍然不见起色，加上未来两年将有地方及参议院选举，因此，政府重新走上大举财政刺激之路的压力可能会愈来愈高。

日本4月将消费税由5%调升至8%之后，第二季陷入全球金融危机以来最大经济萎缩，第三季也再度衰退。11月时，安倍宣布消费税调升至10%的实施日期延后18个月，延至2017年4月实施。

之后的经济数据仍然疲软：机械订单及通胀预期下滑，政府的服务业信心调查低迷，资本支出计划惨淡无力。根据路透对企业主管的调查，日本央行周一将公布的短观调查，料将显示企业信心仍然脆弱。

在安倍延后调升消费税之后，评等机构穆迪调降日本债信评级一个级距，惠誉警告称也有可能调降日本主权评等，将评等展望由中性降至负面。