《技术分析》中国股市沪综指单边上涨告一段落

《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，黑石集团旗下的私募股权投资公司GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，同时也能给予J. Crew更多时间以避免破产。
作者 曾祥进
路透北京12月12日 - 中国股市沪综指 本周现本轮上涨行情以来最大幅度震荡，风险开始释放。技术面显示，此前暂告失灵的各指标终开始制约大盘过热的涨势，目前仍处于超买区和历史峰值区域，短线仍有回落空间；中线看，本周最高位已完全达至双底型态量度升幅目标，后市震荡调整是主基调。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): here)
沪综指本周剧烈震荡，终止了此前的狂热涨势，短线大盘进入调整状态。技术面显示，股指围绕5日及10日均线逐渐缩小震幅，并横向移动，整体尚处于强势调整格局。
短期技术指标中，KDJ在连续背离之后死叉下行，指示大盘短线以调整走势为主，MACD则继续处于高位钝化和严重超买状态，DMI趋向指标自历史峰值区域掉头回落，显示此前的单边上涨趋势已结束，布林通道指标BULL上轨横向移动，显示在3,080点的压力已形成，将构成短期震荡高点，下轨支撑则在2,900点附近，若破位，本周低点2,800点附近构成第二支撑位。
本周二沪市再创近8,000亿元的历史天量，伴随5年来最大单日跌幅和8.5%的全天最大震幅，多空分歧和对立白热化，短线若出现缩量趋势，则均量线将于下周形成死叉，市场交投热度将继续降温，并促大盘展开持续调整。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周巨幅震荡，周K线留下本轮行情以来最长上下影，配合此前已连续两周大涨，高位K线组合开始发出调整讯号，目前周均线系统继续向上发散，但股指急涨后乖离率仍偏高，后市或回档靠拢下档均线，或横向波动等待均线上移，继续单边上涨可能性不大。
本周沪指最高升至3,091点，已完全达到并略超过该大型复合双底型态突破后的量度升幅，其后面临2009-2011年多个阶段性行情头部的密集压力，中线展开横向调整或力度更大的向下回抽，完全符合技术面要求。
周线技术指标方面，KDJ持续背离后终见大盘单日暴跌，目前正掉头下行欲形成死叉，后市仍有较大调整空间，其他如MACD,DII等指标虽仍继续小幅上行，但难长时间停留于历史峰值和及超买区，并正逐步恢复技术面有效性，一旦出现回落迹象将进一步拓展大盘中线调整的空间和时间。（完） (审校 黄凯)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，黑石集团旗下的私募股权投资公司GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，同时也能给予J. Crew更多时间以避免破产。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。