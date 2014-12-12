路透调查：日本11月出口料连续第三个月增长，受美国需求带动

最近几个月的数据显示全球经济成长动能放缓，尤其是中国和欧元区 。 南武志称，日圆走软可能帮助了11月半导体、金属加工机械和汽车的 出口。 财务省将于12月16日2350GMT公布贸易数据。 分析师称，日圆走疲对日本出口业者的助益并不像几年前那样大，因 为许多企业已将生产厂转至海外市场。同时日圆走软也提高了进口成本， 令中小型企业和家庭承压。 本月稍早，日圆兑美元触及122日圆附近的七年低点；自2012年12月 首相安倍晋三上台以来，日圆已累计下跌约40%。 4月上调消费税打压家庭支出后，日本经济第三季意外陷入衰退，这 支持了安倍晋三近期推迟第二次上调消费税的决定。 分析师预计日本经济将在第四季反弹，不过迄今公布的数据暗示，反 弹力道可能并不像决策者预期的那样强劲。(完) (编译 田建华/于春红; 审校 徐文焰/蔡美珍)