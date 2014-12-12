路透调查：日本11月出口料连续第三个月增长，受美国需求带动

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
最近几个月的数据显示全球经济成长动能放缓，尤其是中国和欧元区 。 南武志称，日圆走软可能帮助了11月半导体、金属加工机械和汽车的 出口。 财务省将于12月16日2350GMT公布贸易数据。 分析师称，日圆走疲对日本出口业者的助益并不像几年前那样大，因 为许多企业已将生产厂转至海外市场。同时日圆走软也提高了进口成本， 令中小型企业和家庭承压。 本月稍早，日圆兑美元触及122日圆附近的七年低点；自2012年12月 首相安倍晋三上台以来，日圆已累计下跌约40%。 4月上调消费税打压家庭支出后，日本经济第三季意外陷入衰退，这 支持了安倍晋三近期推迟第二次上调消费税的决定。 分析师预计日本经济将在第四季反弹，不过迄今公布的数据暗示，反 弹力道可能并不像决策者预期的那样强劲。(完) (编译 田建华/于春红; 审校 徐文焰/蔡美珍)
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价