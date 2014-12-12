中国金融：成立保障基金，对信托公司提供有偿流动性支持--银监会

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透北京12月12日 - 中国银监会周五与财政部联合发布《信托业保障基金管理办法》，将成立信托业保障基金，可对信托公司提供短期流动性支持，稳妥解决刚性兑付问题。
管理办法表示，信托公司可向保障基金公司提出申请，并提交流动性困难解决方案及保障基金偿还计划。之后，保障基金将对信托公司进行有偿救助。
“行业保障机制明确要求在‘卖者尽责’前提下切实落实‘买者自负’，如果卖者（信托公司）已经履职尽责，出现的风险都将由投资者自己承担。”银监会有关负责人称。
9月份，国内媒体报导，监管层拟设立信托业保障基金，用于信托公司的机构重组和短期流动性救助，并已下发相关征求意见稿。
银监会表示，保障基金的介入，可将单体项目和单体机构风险消化在行业内部，是逐步释放存量风险、减少对金融市场乃至社会负外部冲击的关键手段。
对于资金的筹集，办法指出，保障基金主要由信托业市场参与者共同筹集，包括信托公司或融资者等利益相关者。信托公司按净资产余额的1%认购；资金信托按新发行金额的1%认购，属于融资性资金信托的，由融资者认购。
办法称，保障基金现行认购执行统一标准，条件成熟后再依据信托公司风险状况实行差别认购标准。
银监会表示，根据信托公司的风险状况实行差别认购标准是保障基金的发展方向。由于信托公司的监管评级体系正在修订、完善，待成熟后，保障基金的认购规则也随之过渡到依信托公司风险水平和状况实施差别认购。
对于保障基金的日常管理，办法称，保障基金的日常运用主要限于银行存款、同业拆借、购买政府债券、中央银行债券（票据）、金融债券、货币市场基金等。
银监会介绍，截至2014年三季度末，全国68家信托公司管理的信托资产规模达12.95万亿元人民币，税后利润440.86亿元。然而，随着经济下行压力，产能过剩问题显现，以及受房地产市场变化等因素影响，2013年下半年以来，信托业风险也开始显现并逐渐增多。（完）
参看详情请点选银监会网站 here (发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价