《全球汇市一周综述》FED开会前美元受压，油价大挫挪威克朗急跌

整理 李春喜

路透北京12月12日 - 本周全球市场走势如过山车。经济前景低迷继续打压石油等大宗商品价格急挫，而主要央行在货币政策前景上的犹疑不定则增大了汇市的波动。

从本周公布的经济数据来看，中国、日本、欧元区、英国和澳洲等国家和地区的经济普遍低迷，只有美国经济一枝独秀，这支持了市场对美联储明年在某个时段将升息的预期，提振美元近几个月来一路高歌猛进。随后投资者获利了结的卖压，以及经济前景不佳时对避险资产的追捧，使美元受到两面夹击。但美国良好的经济基本面没有改变，长期而言美元料将保持上涨势头。

本周日，日本将举行大选，外界预期首相安倍晋三所属党派及其执政联盟料取得胜利，因此他很可能延续打压日圆和刺激通胀的经济政策。

下周央行会议密集，美联储会议是重头戏，此外还有日本央行、欧洲央行和英国央行会议。欧洲和美国PMI、CPI 等重要数据亦将出炉，主要货币市场和投资者的神经又要面临考验。

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**FED开会前美元受压**

本周开局，美元携上周出色非农就业数据的余威，兑日圆创下七年新高，兑欧元、英镑和澳元等主要货币也都录得涨幅。

但好景不长，油价下跌打击冒险意愿，投资者在下周美联储会议之前锁定利润，并缩减日圆空仓。日圆受到提振上涨，美元则因多仓大幅削减而重挫，周三盘中一度兑日圆跌幅超过2%。

然而交易商表示，海外市场波动主要受到仓位调整影响，而非基本看法突然有所改变。

CitiFX分析师团队认为，“这本质上是短期波动，流动性偏低夸大了涨跌幅。”

道富银行驻东京外汇主管Bart Wakabayashi称，“美元10月和11月涨势非常强劲，因此这样的调整注定要发生。股市也在上扬后经历相似的阶段。目前为止，我认为更多的因为仓位调整……”

美元在连跌三日后，周四晚间受美国强劲零售销售和初请失业金数据的提振反弹，强劲的数据暗示美联储明年继续向升息靠近。周三公布的路透调查显示，分析师们认为尽管油价下跌打击通胀，美联储仍将在2015年第二季开始升息。

下周三会后，美联储将发布政策声明和最新经济预测，市场将关注联储是否在声明中删去将近零利率“保持相当一段时间”的措辞。

法国巴黎银行分析师认为，11月数据强劲，美联储的政策指引将有偏强硬的调整，预计使美元在年底前受到支撑。

**欧元持续承压**

上周四欧洲央行未采取行动支撑经济，令许多人失望，但总裁德拉吉明确表示2015年初可能实施量化宽松。这使许多人士看空欧元。本周欧元兑强势的美元进一步走低。欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一称，欧洲央行将资产购买范围扩大至包括政府公债，即所谓的量化宽松(QE)措施，能在应对经济走软方面发挥作用。他的讲话进一步打压欧元。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示，“市场目前主要在消化美联储在明年年中前升息的预期，而且欧洲央行在未来几个月祭出全面量化宽松政策的可能性与日俱增等因素。”

此外希腊政局不稳，下周将举行大选，也对欧元构成拖累。周四欧洲央行提供的所谓定向长期再融资操作(TLTRO)中，欧元区银行业者仅借入1,290亿欧元，这令欧洲央行在新的一年更大幅度放宽货币政策的压力加重。之后欧元也走软。下周欧洲央行管理委员会将举行会议，或许能提供政策前景的更多线索。

**克朗和卢布**

油价持续下跌给挪威经济带来严重冲击，该国央行周四意外降息支撑经济。挪威克朗在央行公布决议后急剧下跌，周五触及逾10年低点。央行并称明年可能进一步降息，料使克朗继续承压。

与之相反的是，俄罗斯央行大幅升息力挺卢布。卢布在油价大跌和西方制裁的压力之下暴跌，给总统普京带来挑战。但升息依然未能阻遏卢布的跌势。