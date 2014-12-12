台湾央行：共发行2,816亿台币存单，存单发行余额减2.5亿

路透台北12月12日 - 台湾央行周五公布，台湾央行共发行2,816亿台币存单。与今日存单到期金额2,818.5亿台币相较，存单发行余额减2.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,762

91天期 0.93 47

182天期 1.05 7

央行上日共发行6,493.8亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,233.9亿台币。