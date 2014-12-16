重温稿-路透调查：日本11月出口料连续第三个月增长，受美国需求带动

* 11月出口预计较上年同期增长7.0%，受美国需求带动 * 进口料较上年同期增长1.7%，贸易逆差为1万亿日圆 * 贸易数据定于12月16日2350GMT公布 路透东京12月12日 - 日本11月出口预计连续第三个月上扬，受助于 美国的稳健需求，这对于出口以及整体经济从衰退中复苏而言是个利好。 据路透访问的24位分析师，11月日本出口料较上年同期增长7.0%，10 月和9月则分别为增长9.6%和6.9%。 预计上个月进口较上年同期增长1.7%，低于10月2.7%的增幅，因尽管 日圆汇价下跌，但油价下滑降低进口成本。 该月贸易逆差因此料降至1万亿日圆，为连续第29个月逆差缩窄。 “尽管对中国的出口近期停滞，但是向美国和亚洲其他国家的出口改 善，”农林中金总合研究所首席经济分析师南武志称。 “过去几个月出口稳定增长，但是因全球经济不是很强，不知道这样 的趋势可以维持到什么时候。” 最近几个月的数据显示全球经济成长动能放缓，尤其是中国和欧元区 。 南武志称，日圆走软可能帮助了11月半导体、金属加工机械和汽车的 出口。 财务省将于12月16日2350GMT公布贸易数据。 分析师称，日圆走疲对日本出口业者的助益并不像几年前那样大，因 为许多企业已将生产厂转至海外市场。同时日圆走软也提高了进口成本， 令中小型企业和家庭承压。 本月稍早，日圆兑美元触及122日圆附近的七年低点；自2012年12月 首相安倍晋三上台以来，日圆已累计下跌约40%。 4月上调消费税打压家庭支出后，日本经济第三季意外陷入衰退，这 支持了安倍晋三近期推迟第二次上调消费税的决定。 分析师预计日本经济将在第四季反弹，不过迄今公布的数据暗示，反 弹力道可能并不像决策者预期的那样强劲。(完) (编译 田建华/于春红; 审校 徐文焰/蔡美珍)