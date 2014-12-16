重温稿-路透调查：日本11月出口料连续第三个月增长，受美国需求带动

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 11月出口预计较上年同期增长7.0%，受美国需求带动 * 进口料较上年同期增长1.7%，贸易逆差为1万亿日圆 * 贸易数据定于12月16日2350GMT公布 路透东京12月12日 - 日本11月出口预计连续第三个月上扬，受助于 美国的稳健需求，这对于出口以及整体经济从衰退中复苏而言是个利好。 据路透访问的24位分析师，11月日本出口料较上年同期增长7.0%，10 月和9月则分别为增长9.6%和6.9%。 预计上个月进口较上年同期增长1.7%，低于10月2.7%的增幅，因尽管 日圆汇价下跌，但油价下滑降低进口成本。 该月贸易逆差因此料降至1万亿日圆，为连续第29个月逆差缩窄。 “尽管对中国的出口近期停滞，但是向美国和亚洲其他国家的出口改 善，”农林中金总合研究所首席经济分析师南武志称。 “过去几个月出口稳定增长，但是因全球经济不是很强，不知道这样 的趋势可以维持到什么时候。” 最近几个月的数据显示全球经济成长动能放缓，尤其是中国和欧元区 。 南武志称，日圆走软可能帮助了11月半导体、金属加工机械和汽车的 出口。 财务省将于12月16日2350GMT公布贸易数据。 分析师称，日圆走疲对日本出口业者的助益并不像几年前那样大，因 为许多企业已将生产厂转至海外市场。同时日圆走软也提高了进口成本， 令中小型企业和家庭承压。 本月稍早，日圆兑美元触及122日圆附近的七年低点；自2012年12月 首相安倍晋三上台以来，日圆已累计下跌约40%。 4月上调消费税打压家庭支出后，日本经济第三季意外陷入衰退，这 支持了安倍晋三近期推迟第二次上调消费税的决定。 分析师预计日本经济将在第四季反弹，不过迄今公布的数据暗示，反 弹力道可能并不像决策者预期的那样强劲。(完) (编译 田建华/于春红; 审校 徐文焰/蔡美珍)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申