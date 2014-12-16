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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 07:00 BJT

重温稿-路透调查：日本11月出口料连续第三个月增长，受美国需求带动

* 11月出口预计较上年同期增长7.0%，受美国需求带动
    * 进口料较上年同期增长1.7%，贸易逆差为1万亿日圆
    * 贸易数据定于12月16日2350GMT公布

    路透东京12月12日 - 日本11月出口预计连续第三个月上扬，受助于
美国的稳健需求，这对于出口以及整体经济从衰退中复苏而言是个利好。
    
    据路透访问的24位分析师，11月日本出口料较上年同期增长7.0%，10
月和9月则分别为增长9.6%和6.9%。
    
    预计上个月进口较上年同期增长1.7%，低于10月2.7%的增幅，因尽管
日圆汇价下跌，但油价下滑降低进口成本。
    
    该月贸易逆差因此料降至1万亿日圆，为连续第29个月逆差缩窄。
    
    “尽管对中国的出口近期停滞，但是向美国和亚洲其他国家的出口改
善，”农林中金总合研究所首席经济分析师南武志称。
    
    “过去几个月出口稳定增长，但是因全球经济不是很强，不知道这样
的趋势可以维持到什么时候。”

    最近几个月的数据显示全球经济成长动能放缓，尤其是中国和欧元区
。
    
    南武志称，日圆走软可能帮助了11月半导体、金属加工机械和汽车的
出口。
    
    财务省将于12月16日2350GMT公布贸易数据。
    
    分析师称，日圆走疲对日本出口业者的助益并不像几年前那样大，因
为许多企业已将生产厂转至海外市场。同时日圆走软也提高了进口成本，
令中小型企业和家庭承压。
    
    本月稍早，日圆兑美元触及122日圆附近的七年低点；自2012年12月
首相安倍晋三上台以来，日圆已累计下跌约40%。
    
    4月上调消费税打压家庭支出后，日本经济第三季意外陷入衰退，这
支持了安倍晋三近期推迟第二次上调消费税的决定。
    
    分析师预计日本经济将在第四季反弹，不过迄今公布的数据暗示，反
弹力道可能并不像决策者预期的那样强劲。(完)
    
  
 (编译 田建华/于春红; 审校 徐文焰/蔡美珍)
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