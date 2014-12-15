台湾货币市场：12月15日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月15日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期454.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --央行发行两年期定存单，金额200亿台币。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)9,995.3亿台币： 12/16 4,247.10亿台币 12/17 2,743.50亿台币 12/18 3,988.00亿台币 12/19 1,098.00亿台币 12/22 2,128.50亿台币 12/23 955.00亿台币 12/24 859.50亿台币 12/25 3,168.50亿台币 12/26 3,607.00亿台币 12/29 2,431.50亿台 币 12/30 2,518.70亿台币 12/31 2,250.00亿台 币 --公债还本付息6.375亿台币。 12/28 99甲9期4息 6.375亿台币 --国库券到期350亿台币。 12/26：财102-13期364天国库券350亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --12/17：彰化银行 发行2.6亿美元国际债券。 --12/18：彰化银行发行1.0亿美元国际债券。 --12/19：彰化银行发行1.4亿美元国际债券。 --12/25：财政部发行91天期103-9期国库券，暂定金额300亿台币，24日标售。 --12/29：财政部发行182天期103-10期国库券，暂定金额350亿台币，26日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 高洁如；审校 林妙容)