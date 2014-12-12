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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 16:01 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,530亿韩元，为连续第三天卖超

路透首尔12月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市卖超2,530亿韩元，
为连续第三天卖超，期间净卖出1.09万亿韩元的股票。
        
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
    
       日期        外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
    12月12日      -253.0      185.4         -21.8
    12月11日      -707.2      201.0         338.3
    12月10日      -129.5      -25.9         109.4
    12月 9日       231.6       -9.7         -39.4
    12月 8日       106.5      -71.4         -31.3
    12月 5日       231.1     -174.8         -62.6
    12月 4日        44.4      199.5        -267.9
    12月 3日        46.3      -14.5        -102.7        
    12月 2日        47.1      -89.5         -37.0
    12月 1日        62.7     -209.6         122.6
    11月28日        52.6     -151.2          94.1
    11月27日       -23.3       37.5         -12.8
    11月26日        76.4       -7.0         -69.8
    11月25日       387.5       42.3        -415.8
    11月24日       353.3       86.6        -443.4
    ----------------------------------------------
    本月以来      -320.0       -9.7           7.7
    ----------------------------------------------
    今年以来     6,830.7   -2,681.7      -2,048.7
    ---------------------------------------------- (完)
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