台湾债市：10年公债殖利率连四日收低，量缩静候美联储利率会议

* 10年公债殖利率连四日收低，美债续强

* 下周美、台央行会议与“大户条款”审查牵动债市

* 下周10年券103/13区间料在1.59-1.63%

路透台北12月12日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周五连续第四天收低，不过成交量萎缩。交易员指出，美债虽续强，不过下周变数不少，交易商宁愿选择退场观望。

他们认为，下周影响债市的变数主要在美国联邦储备理事会(FED/美联储)的利率会议以及台湾央行理监事会议的召开；此外，周三立法院财委会将审查证券交易所得税“大户条款”修正案，最终结果也将牵动台债表现。

〞下周重头戏不少，现在最好多看少做。〞一位票券商交易员说。

一银行交易员表示，下周美联储将举行利率会议，市场一般预料，美联储会在声明中，将“超低利率维持相当一段时间”的字眼拿掉，届时美债殖利率的波动或许加剧，但可能还是不脱区间整理走势。

“若拿掉会向上，曲线会更平。但（美联储主席）叶伦可能会说一些安抚的话，最后又回到原点。”他说。

另一证券商交易员则提及，下周三立法院将审查“大户条款”修正案，股市投资人高度观望最终到底是调高课征门槛，还是完全废除。两种结果，可能会让台股表现各异，也将牵动债市走向。

一银行交易主管也指出，美股近期下修趋势明显，台股大概也好不起来，这对债市而言，则是有利的消息。

交易员预估，下周五年券103/15殖利率区间料在1.11-1.15%，10年券103/13料在1.59-1.63%。

下周三立法院财委会将审查证券交易所得税“大户条款”修正案--证券交易大户每年售股超过10亿台币即课征证所税的门槛，应提高至50亿。

美国长期公债价格周四上涨，收益率(殖利率) 曲线为六年来最平缓，此前政府标售30年期公债吸引强劲需求，得标利率为2012年以来最低。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/15 -1.00 1.1300 1.1270-1.1375 8.50

10 103/13 -0.45 1.6035 1.6002-1.6088 18.50

本/下周全球重要经济事件与数据包括：

12/12(五)：欧元区第三季就业人口/10月工业生产、美国11月PPI和核心PPI、美国路透/密西根大学消费者信心指数12月初值。

12/15(一)：美国纽约联储12月制造业指数、美国11月工业生産/制造业産出/産能利用率；

12/16(二)：德国12月Markit制造业/服务业/综合PMI、欧元区12月Markit制造业/服务业/综合PMI、德国12月ZEW经济景气判断指数/现况指数、日本11月贸易收支及进出口数据、美国12月Markit制造业PMI、美联储举行两日议息会议；

12/17(三)：欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)、美国11月CPI/第三季经常帐、美联储宣布利率决定，主席叶伦举行记者会、欧洲央行管理委员会会议，无利率决议；

12/18(四)：中国11月70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国12月IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数、美国12月Markit服务业/综合PMI、美国11月领先指标/12月费城联储备制造业指数、欧洲理事会举行会议(至19日)、日本央行货币政策会议(至19日)；

12/19(五)：德国1月Gfk消费者信心指数/11月PPI指数、美国12月堪萨斯联储制造业指数/综合指数、日本央行公布政策决议、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说、里奇蒙联储总裁拉克尔参与有关经济前景的小组讨论。

30 103/16 没有成交

20 103/14 没有成交

10 103/13 1.6035

5 103/15 1.1300