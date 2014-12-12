《中国大宗商品综述》下一步期市走势要看“原油”脸色

作者 李文科

路透北京12月12日 - 中国A股火爆上涨难以掩盖期货市场的落寞。国际油价本周重挫10%至60美元/桶下方，毫无疑问将推动全球工业体系的估值再次下移，大宗商品的价格底部继续重塑。

供需失衡问题持续，周四国际原油期货 跌穿60美元关卡；市场持续对供应过剩和需求疲弱的担忧，打压油价在近五年来首度跌破一个60美元重要心理关口，尽管全球各大央行宽松前景的期望，和美国经济数据强劲，但仍阻挡不了原油空头走势。

从去年底到现在，大宗商品行情由牛转熊，中国等新兴经济体的增速放缓，导致需求下滑是其中最重要的原因之一，但中国最近召开的中央经济工作会议定下明年中国经济发展基调为告别粗放式高速增长模式，让陷入低谷的大宗商品需求再遭棒喝。

“中国经济增速放缓，导致大宗商品需求日减，价格大幅下滑，原油暴跌之后相当于把国外的通缩也引入国内，两个因素叠加之后，期货就难起来了。”良运期货研发部总经理张明指出。

但他亦指出，从绝对价值看，国内大宗商品的价格已经很低，尤其是化工类和农产品，可以说这些产品的恐慌性下跌已经基本结束，下跌空间本已不大，现在最大的变数就是原油的价格，毕竟原油一向是所有大宗商品的领头羊。

实际上国内期货市场已经有过几次资金涌入抄底的行情出现，虽然被原油价格暴跌所打断，但本周油价暴跌给国内期市带来的拖累已经明显放缓。不过，煤焦钢矿的期货价格虽然下跌空间也不大，但由于产能严重过剩，要想反弹依然异常艰难。

可以说，需求疲弱肯定是大宗商品价格低迷的最大阴影，中央经济工作会议则宣告了全球最主要的大宗商品需求方--中国需求将难有起色。

华泰策略分析师徐彪解读称，最新的中央经济工作会议决心要告别粗放式高速增长区间，会议正式表示消费粗放式扩张过程已经结束，传统行业投资饱和，出口成本上升，全球需求不振。中国经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。

相反，低迷的大宗商品价格可能助力中国经济增长。瑞银此前发布报告指出，相较于美国经济持续强劲增长，明年亚洲的宏观环境乏善可陈。然而，基本面更加稳健以及来自大宗商品价格下跌的助力，将使亚洲成为新兴市场的一线曙光。

**大宗商品下跌空间应不大**

原油价格屡次暴跌，重挫整体大宗商品价格，但从当前大宗商品的实际价值看，即使没有迅速反弹的动能，其下跌空间应已不大。

布伦特原油 价格自8月底以来已经自117美元上方下跌至目前的63美元左右，几近腰斩。

除了煤焦钢矿暂时没有反弹的可能，农产品和化工产品不用那么悲观了，只要原油价格稳定，这些商品价格会随即反弹。

但市场人士指出，虽然目前的油价水平已经是近五年新低，但相较于2008-09年金融危机时候不足每桶40美元的水平而言，仍有相当的距离，投资者心理仍在接受考验。

不过，大宗商品需求仍有一定指望。尽管中央经济工作会议把经济结构调整、创新和服务业发展作为未来中国经济新的增长点，但中国不可能彻底放弃拉动经济发展三驾马车中的投资，也不意味着没有微刺激，没有投资项目。

不仅如此，经济发展不平衡的中国仍有很多投资项目需求，比如医院、铁路、管道以及环保和民生项目，这些投资都会拉动大宗商品需求，拉动经济增长。

中央经济工作会议指出，从投资需求看，经历了30多年高强度大规模开发建设后，传统产业相对饱和，但基础设施互联互通和一些新技术、新产品、新业态、新商业模式的投资机会大量涌现，对创新投融资方式提出了新要求，必须善于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用。

从另一个角度而言，中国应该借此机会加速进行原油储备，这对中国未来经济发展大有裨益，亦可以降低原油进口依赖度。

而中国可能正在加速进行原油储备。数据显示，11月原油进口增至2,541万吨，相当于618万桶/日，高于10月的567万桶/日。

RUSSELL专栏亦指出，当前若给中国大宗商品进口冠以题材的话，那就是只有进行战略储备的大宗商品进口出现增长，而其他大宗商品都吻合中国经济放缓的趋势。

“对明年大宗商品市场不用过分悲观，仍是有一定需求基础的。”一资深业内人士表示。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--路透根据政府初步数据测算，中国今年11月表观石油需求较去年同期增长3.3%至1,030万桶/日。

--贸易消息人士周四表示，中国糖厂已达成一致，将明年关税配额外食糖进口规模限制在190万吨，不过尚不清楚这一非官方目标能否有效遏制总进口量。

--嘉能可 铜业务主管Telis Mistakidis周三表示，有关中国国家物资储备局今年购买了铜的报导是正确的，不过他认为采购量没有70万吨那么多。

--中国最大离岸油气生产商--中海油 周三称，其母公司中国海洋石油总公司（中国海油）与科威特科佩克（KUFPEC）已就南海莺歌海盆地三个区块签订产品分成合同。

--中国橡胶信息贸易网周三称，中国国储局2014年已经收储橡胶8.75万吨，流拍4.1万吨。

--美国大豆贸易组织周一表示，六个中国大豆买家的代表，将在12月16日的芝加哥签字仪式上与美国出口商签约购买没有明确数量的大豆。