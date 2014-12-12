金属期市：伦敦期锌因油价续跌而下滑，但中国刺激预期限制跌幅

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
在基本金属的生产过程中，锌的耗油量名列前茅，电力在加工成本中所占的比例约有20%。铝的生产成本中电力占到了40%，但这些电力主要来自于煤炭能源。
“我认为市场可能有些担忧，油市下跌重新激活中国的过剩锌产能，”Hynes说道，并表示澳新银行仍然预计锌市场在明年将有供应缺口。
0745 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 下滑0.5%至每吨2,185美元，周四收高0.7%。
最新公布的工业和投资数据继续印证中国经济仍未摆脱下行通道，其中11月工业增加值同比增速创近六年次低，1-11月投资增速更创出近13年来新低。经济前景不容乐观之下，稳增长压力料促使宏观政策进一步放松。
亚洲市场上锌溢价本周降至两年低点，因据消息人士称，继青岛港金属融资丑闻曝光后，信贷环境趋紧，中国市场人士卖出库存来筹措资金。
伦敦期铜 日内持平在每吨6,465美元，本周有望收平。铜价年内迄今已经跌去逾11%，因投资者预期铜供应将大增，导致铜成为LME基本金属中表现最差的品种。
上海期交所的期铅 跌至合约低点，终场收低1.3%，至13,210元人民币，年末交易量下降。
“铅市场今年的基本面一直疲弱。电池生产商的成品库存依然处在高位，电动自行车的需求也不振。”一位在香港的交易员说道。（完）
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/高琦 审校 艾茂林/蔡美珍)
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价