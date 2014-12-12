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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 16:28 BJT

金属期市：伦敦期锌因油价续跌而下滑，但中国刺激预期限制跌幅

在基本金属的生产过程中，锌的耗油量名列前茅，电力在加工成本中所占的比例约有20%。铝的生产成本中电力占到了40%，但这些电力主要来自于煤炭能源。

“我认为市场可能有些担忧，油市下跌重新激活中国的过剩锌产能，”Hynes说道，并表示澳新银行仍然预计锌市场在明年将有供应缺口。

0745 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 下滑0.5%至每吨2,185美元，周四收高0.7%。

最新公布的工业和投资数据继续印证中国经济仍未摆脱下行通道，其中11月工业增加值同比增速创近六年次低，1-11月投资增速更创出近13年来新低。经济前景不容乐观之下，稳增长压力料促使宏观政策进一步放松。

亚洲市场上锌溢价本周降至两年低点，因据消息人士称，继青岛港金属融资丑闻曝光后，信贷环境趋紧，中国市场人士卖出库存来筹措资金。

伦敦期铜 日内持平在每吨6,465美元，本周有望收平。铜价年内迄今已经跌去逾11%，因投资者预期铜供应将大增，导致铜成为LME基本金属中表现最差的品种。

上海期交所的期铅 跌至合约低点，终场收低1.3%，至13,210元人民币，年末交易量下降。

“铅市场今年的基本面一直疲弱。电池生产商的成品库存依然处在高位，电动自行车的需求也不振。”一位在香港的交易员说道。（完）

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/高琦 审校 艾茂林/蔡美珍)
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