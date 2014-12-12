全球金市：受美元走强打压下跌，本周料连续第二周上涨

金价周五疲弱，因美元兑其他主要货币持坚，得益于美国零售销售数 据进一步证明，该国经济增长劲头十足。 经济表现和美元走势强劲，削弱了黄金的避险魅力。股市上涨也损及 金价。 能源市场动向亦受到黄金投资者的关注，油价下滑可能限制对黄金的 买需。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 截止周四的黄金持仓量增加0.13%至725.75美元，为连续第三天增加 ，则体现出市场人气的改善。 “黄金在1,200美元上方保持的时间越长，就越有希望吸引到新买盘 ，而且黄金ETF可能也开始增加持仓，”汇控分析师在报告中称。 ---------------0738GMT------------------ 价格 变动 涨跌% 现货金 1219.5 -8.05 -0.66 现货银 16.98 -0.1 -0.59 现货铂金 1233.25 -5.05 -0.41 现货钯金 812 -4.25 -0.52 COMEX期金 1220.2 -5.4 -0.44 COMEX期银 17.035 -0.077 -0.45 汇率 欧元/美元 1.2394 美元指数 88.59 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/徐文焰；审校 王洋/艾茂林)