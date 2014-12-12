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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 16:21 BJT

全球金市：受美元走强打压下跌，本周料连续第二周上涨

金价周五疲弱，因美元兑其他主要货币持坚，得益于美国零售销售数
据进一步证明，该国经济增长劲头十足。
    
    经济表现和美元走势强劲，削弱了黄金的避险魅力。股市上涨也损及
金价。
    
    能源市场动向亦受到黄金投资者的关注，油价下滑可能限制对黄金的
买需。
    
    全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust
 截止周四的黄金持仓量增加0.13%至725.75美元，为连续第三天增加
，则体现出市场人气的改善。
    
    “黄金在1,200美元上方保持的时间越长，就越有希望吸引到新买盘
，而且黄金ETF可能也开始增加持仓，”汇控分析师在报告中称。    
    
    ---------------0738GMT------------------
    
                    价格      变动    涨跌%    
    现货金        1219.5    -8.05    -0.66
    现货银         16.98     -0.1    -0.59
    现货铂金     1233.25    -5.05    -0.41
    现货钯金         812    -4.25    -0.52
    COMEX期金     1220.2     -5.4    -0.44
    COMEX期银     17.035   -0.077    -0.45
    汇率
    欧元/美元     1.2394 
    美元指数       88.59  

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

          
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 田建华/徐文焰；审校 王洋/艾茂林)
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