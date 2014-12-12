全球金市：受美元走强打压下跌，本周料连续第二周上涨

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
金价周五疲弱，因美元兑其他主要货币持坚，得益于美国零售销售数 据进一步证明，该国经济增长劲头十足。 经济表现和美元走势强劲，削弱了黄金的避险魅力。股市上涨也损及 金价。 能源市场动向亦受到黄金投资者的关注，油价下滑可能限制对黄金的 买需。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 截止周四的黄金持仓量增加0.13%至725.75美元，为连续第三天增加 ，则体现出市场人气的改善。 “黄金在1,200美元上方保持的时间越长，就越有希望吸引到新买盘 ，而且黄金ETF可能也开始增加持仓，”汇控分析师在报告中称。 ---------------0738GMT------------------ 价格 变动 涨跌% 现货金 1219.5 -8.05 -0.66 现货银 16.98 -0.1 -0.59 现货铂金 1233.25 -5.05 -0.41 现货钯金 812 -4.25 -0.52 COMEX期金 1220.2 -5.4 -0.44 COMEX期银 17.035 -0.077 -0.45 汇率 欧元/美元 1.2394 美元指数 88.59 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/徐文焰；审校 王洋/艾茂林)
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价