《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月12日

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透香港12月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:14时，1 港元=0.79832人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加 权平均溢价为14.46%，高于上交易日收盘的14.42%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.21 5.29 1.00 建设银行 5.44 6.00 1.14 中国银行 3.34 4.11 1.02 农业银行 3.04 3.70 1.03 招商银行 13.91 17.12 1.02 中信银行 6.27 5.75 1.37 交通银行 5.69 6.68 1.07 民生银行 8.42 9.00 1.17 中国人寿 23.17 26.75 1.08 中国平安 57.07 74.00 0.97 中国太保 24.54 32.50 0.95 中信证券 25.47 28.30 1.13 新华人寿 38.06 34.15 1.40 海通证券 19.86 18.68 1.33 华能国际 7.53 9.71 0.97 大唐发电 5.27 4.12 1.60 华电国际 5.86 6.08 1.21 中煤能源 6.05 4.97 1.52 中国神华 17.61 22.55 0.98 中国石油 9.35 8.09 1.45 兖州煤业 12.11 6.45 2.35 中国石化 5.76 6.03 1.20 上海石化 4.08 2.28 2.24 中海油服 18.54 12.08 1.92 仪征化纤 4.50 2.23 2.53 中国铝业 5.16 3.39 1.91 江西铜业 17.75 13.32 1.67 洛阳钼业 9.24 4.92 2.35 紫金矿业 3.27 2.10 1.95 马钢股份 3.43 2.22 1.94 鞍钢股份 5.91 6.22 1.19 重庆钢铁 3.59 1.84 2.44 海螺水泥 20.12 27.35 0.92 洛阳玻璃 7.24 3.80 2.39 京城机电 6.96 3.30 2.64 中联重科 6.13 5.56 1.38 金隅股份 9.25 6.47 1.79 中国国航 7.09 6.27 1.42 东方航空 5.71 3.88 1.84 南方航空 5.47 3.75 1.83 中国远洋 5.74 3.83 1.88 中海集运 3.96 2.24 2.21 中集集团 22.73 18.62 1.53 中海发展 7.00 5.02 1.75 宁沪高速 7.19 9.16 0.98 深高速 8.30 5.37 1.94 成渝高速 4.57 3.25 1.76 皖通高速 6.42 5.25 1.53 广深铁路 4.01 3.54 1.42 中国南车 5.80 7.89 0.92 中国交建 10.24 8.35 1.54 中国铁建 9.79 9.44 1.30 中国中铁 6.70 5.95 1.41 长城汽车 40.28 40.45 1.25 比亚迪 42.28 38.95 1.36 广汽集团 8.83 7.05 1.57 青岛啤酒 42.72 54.85 0.98 白云山 27.11 23.45 1.45 新华制药 8.58 4.08 2.63 海信科龙 9.02 6.89 1.64 南京熊猫 12.72 6.43 2.48 晨鸣纸业 6.07 3.88 1.96 上海医药 16.35 17.00 1.20 中兴通讯 17.33 18.42 1.18 东方电气 17.97 12.96 1.74 潍柴动力 25.66 31.85 1.01 东北电气 4.21 2.01 2.62 广船国际 33.76 23.55 1.80 经纬纺机 20.50 9.80 2.62 昆明机床 7.41 3.67 2.53 一拖股份 12.99 5.80 2.81 北辰实业 4.13 2.40 2.16 创业环保 11.01 5.52 2.50 中国中冶 3.58 2.31 1.94 金风科技 12.86 12.34 1.31 丽珠 48.80 48.40 1.26 万科 11.69 16.68 0.88 中国北车 6.45 7.66 1.05 郑煤机 8.31 5.15 2.02 大连港 5.11 2.87 2.23 山东墨龙 10.00 3.33 3.76 浙江世宝 26.34 7.37 4.48 复星医药 22.12 27.85 0.99 光大银行 3.91 4.27 1.15 东江环保 38.30 28.95 1.66 上海电气 7.22 4.23 2.14 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 .SSCN 中国已公布新股发行上市日程表 ISU/CN 香港股市报导 .HKCN 中国待发行新股一览表 CN/IPOCN 美国股市报导 .NCN 中国新股申购资金情况一览表 MMT/ISUCN 台湾股市报导 .TWCN 香港股市拟发行新股一览表 HK/IPOCN 中国新闻 CN-CMN 香港已公布新股发行上市日程表 HK/IPOCN 香港新闻 HK-CMN 中国新股新闻 CN-IPO-CMN 台湾新闻 TW-CMN 香港新股新闻 HK-IPO-CMN 中国股市观察 CN-HOT-CMN 中国个股业绩 CN-RES-CMN 香港股市观察 HK-HOT-CMN 报摘 PRESS-CMN 中国融资融券 .SSCN
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价