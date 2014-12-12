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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 16:34 BJT

全球矿业：印尼出口新规或致锡市场重新陷入供应短缺--行业机构

路透雅加达12月12日 - 行业机构表示，全球最大锡出口国--印尼精炼锡出口今年可能较预期减少最多1万吨，而且该国最新出口禁令对出口的影响可能持续到2015年第一季。

这可能足以导致供求均衡的全球市场重新出现短缺。

印尼政府11月1日起修改了锡出口规定，旨在堵上漏洞、阻止非法采矿并增强管控价格的能力。

印尼锡出口商协会(AETI)主席Jabin Sufianto表示，市场广泛预期印尼今年将出口约8万吨锡，不过在11月出口降至2007年4月以来低点后，今年出口量或将下滑至7.5万吨。

行业机构ITRI上个月称，全球锡市场2015年料供应短缺5,000至1万吨，而今年市场供需平衡。

印尼近些年来已多次尝试支撑指标锡价 。今年锡价已下挫8%至每吨20,460美元左右。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
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