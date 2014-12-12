《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月12日

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透香港12月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:17时,1港元=0.79791人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 9.94 6.55 1.90 南玻 8.96 5.89 1.91 深康佳 5.99 3.44 2.18 ST中华 7.99 3.75 2.67 ST中冠 20.12 9.10 2.77 深深宝 8.60 7.17 1.50 深华发 8.03 3.80 2.65 深赤湾 23.24 16.12 1.81 招商地产 19.78 17.43 1.42 特力 11.43 6.95 2.06 飞亚达 10.88 7.60 1.79 一致药业 48.90 37.14 1.65 深深房 6.60 3.69 2.24 ST盛润 7.81 6.13 1.60 深南电 7.09 3.36 2.64 深纺织 11.64 6.92 2.11 方大集团 10.44 4.79 2.73 深国商 16.50 8.88 2.33 深赛格 6.26 3.42 2.29 宝石 7.67 6.12 1.57 小天鹅 14.24 12.76 1.40 粤高速 5.13 3.49 1.84 晨鸣纸业 6.07 4.18 1.82 ST珠江 7.32 4.80 1.91 美菱电器 6.23 5.21 1.50 大冷股份 10.94 7.18 1.91 粤电力 7.34 6.01 1.53 佛山照明 11.10 6.97 2.00 江铃汽车 33.86 31.31 1.36 沙隆达 14.05 9.15 1.92 苏常柴 9.95 5.26 2.37 威孚高科 29.22 28.44 1.29 古井贡酒 31.99 22.58 1.78 ST东海 7.44 5.90 1.58 长安汽车 17.44 16.90 1.29 京东方 3.10 2.64 1.47 鲁泰 11.13 10.14 1.38 本钢板材 5.58 3.02 2.32 张裕 34.19 26.48 1.62 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价