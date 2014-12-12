中国经济：奢华品市场消费依然活跃，旅游成排名第一奢华消费--报告

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透上海12月12日 - 最新发布的2015年中国奢华品报告指出，尽管一些全球奢华品牌在中国大陆市场表现疲软，但整体奢华品市场消费活力依旧，且消费者更倾向于为自己及家人购买奢华品和服务，而非过往的送礼，旅游成为排名第一的奢华消费品类。
全球最大独立公关公司之一的罗德公关与全球第三大个案研究机构益普索周五研合发布该份报告，报告调研样本来自大陆和香港的1,933名消费者，大陆受访者平均家庭年收入约77.5万元人民币，香港受访者平均家庭年收入为98.3万港元。
报告指出，绝大部分消费者的消费信心及消费意愿仍保持成长势头，他们预计明年在奢华品消费的投入至少持平，甚至有些还比今年增长。
益普索集团执行董事Simon Tye表示，“我们看到大陆地区的消费者，特别是一线城市的消费者对奢华品的需求依然十分强烈，因此我们预计中国市场整体动态将保持当前的发展态势。”
从消费模式看，中国消费者如今更多倾向于为自己及家人购买奢华品和服务，旅游成为排名第一的奢华品消费类别。50%中国大陆消费者和38%的香港消费者表示，他们计划在旅游方面投入更多消费。
大陆和香港消费者在出境游的主要消费品类选择上截然不同，大陆消费者主要是购物，而香港消费者主要是餐饮、娱乐、赌博等。法国、意大利和英国等是大陆消费者购买奢华品的主要地区。
在境外消费中，免税店已成为大陆和香港地区消费者主要的奢华品销售渠道之一。在过去一年里，逾五成的大陆受访者都曾在免税店进行消费；而且超过八成的消费者对国内的奢华品零售店的服务不满意。他们在海外购物时，期望获得高品质服务、更多可供选择的商品等。
罗德公关上海副总裁饶安丽表示，随着消费者的出境游及由此带来的境外奢华品消费的增加，在中国的奢华品品牌应当思考如何维护其在国内所建立的品牌忠诚度。
贝恩咨询公司近期发布报告称，明年全球奢侈品市场的增长将与2014年基本持平，其中美国和日本是最大动力。个人奢侈品业自2011年以来一直呈下滑趋势，部分原因在于中国需求的疲弱和欧洲经济的疲软。报告预计，以当前汇率计，明年中国的奢侈品开支仅成长1%。
中国奢侈品市场的减速，已波及全球相当多顶级奢侈品供应商的销售，例如历峰集团(Richemont) 、法国LVMH 等。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价