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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 17:09 BJT

《路透晚报》--12月12日日间新闻摘要（国际版）

--汇市：美国良好数据促使美元多头现身，石油货币疲软

美元兑多数主要货币持坚，部分归因于美国零售销售数据乐观，不过对油价下跌的担忧令加元陷于五年低点附近。数据显示美国11月零售销售增长0.7%，增幅高于预期。0834 GMT，美元下跌0.08%至118.55日圆。卖家大肆抛售商品货币，稍早在海外市场将加元及澳元掼压至数年新低。美元兑加元最新报1.1545，上涨0.22%。

--国际油市：布兰特原油触及五年半低位，因供应过剩和需求低迷忧虑

布兰特原油继续下跌，至每桶63美元的五年半低位，本周迄今累计下跌逾8%，因对全球供应过剩和需求前景疲弱的担忧挥之不去。0837GMT，布兰特原油下滑0.55美元至每桶63.13美元。美国原油下跌0.80美元至每桶59.15美元，本周至今跌幅超过10%。

--全球金市：受美元走强打压下跌，本周料连续第二周上涨

现货金下跌，受美元坚挺和美国经济数据强劲打压，不过金价料连续第二周上涨。本周稍早，金价受避险买需提振上涨。0843 GMT，现货金跌至每盎司1,221.70美元。不过本周迄今金价已经上涨超过2%。

--金属期市：伦敦期锌因油价续跌而下滑，但中国刺激预期限制跌幅

伦敦期锌价格跌向前日触及的六个月低位，因油价重启跌势；但中国工业产出数据逊于预期，增加了政府扩大刺激的可能性，有助于限制跌幅。0745 GMT，LME三个月期锌下滑0.5%至每吨2,185美元，周四收高0.7%。

--欧元债市：德债期货走高，10年期公债收益率触及纪录低位

德国公债期货上扬，跟随美债涨势，因油价挫跌压抑全球通胀预期。0851GMT，德债期货上涨34个跳动点，至154.40，稍早德国10年期公债收益率触及纪录低位0.65%，日内下跌2.5个基点。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 田建华; 审校 蔡美珍)
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