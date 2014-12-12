《路透晚报》--12月12日日间新闻摘要（国际版）

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
--汇市：美国良好数据促使美元多头现身，石油货币疲软
美元兑多数主要货币持坚，部分归因于美国零售销售数据乐观，不过对油价下跌的担忧令加元陷于五年低点附近。数据显示美国11月零售销售增长0.7%，增幅高于预期。0834 GMT，美元下跌0.08%至118.55日圆。卖家大肆抛售商品货币，稍早在海外市场将加元及澳元掼压至数年新低。美元兑加元最新报1.1545，上涨0.22%。
--国际油市：布兰特原油触及五年半低位，因供应过剩和需求低迷忧虑
布兰特原油继续下跌，至每桶63美元的五年半低位，本周迄今累计下跌逾8%，因对全球供应过剩和需求前景疲弱的担忧挥之不去。0837GMT，布兰特原油下滑0.55美元至每桶63.13美元。美国原油下跌0.80美元至每桶59.15美元，本周至今跌幅超过10%。
--全球金市：受美元走强打压下跌，本周料连续第二周上涨
现货金下跌，受美元坚挺和美国经济数据强劲打压，不过金价料连续第二周上涨。本周稍早，金价受避险买需提振上涨。0843 GMT，现货金跌至每盎司1,221.70美元。不过本周迄今金价已经上涨超过2%。
--金属期市：伦敦期锌因油价续跌而下滑，但中国刺激预期限制跌幅
伦敦期锌价格跌向前日触及的六个月低位，因油价重启跌势；但中国工业产出数据逊于预期，增加了政府扩大刺激的可能性，有助于限制跌幅。0745 GMT，LME三个月期锌下滑0.5%至每吨2,185美元，周四收高0.7%。
--欧元债市：德债期货走高，10年期公债收益率触及纪录低位
德国公债期货上扬，跟随美债涨势，因油价挫跌压抑全球通胀预期。0851GMT，德债期货上涨34个跳动点，至154.40，稍早德国10年期公债收益率触及纪录低位0.65%，日内下跌2.5个基点。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 田建华; 审校 蔡美珍)
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价