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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 16:44 BJT

欧洲汇市：加元兑美元跌至五年半低点，因油价持续下挫

路透伦敦12月12日 - 加元兑美元周五跌至五年半低点，受累于油价下跌，因有关全球石油供应过剩的忧虑挥之不去，并且需求前景也偏空。

布兰特原油跌至每桶63美元附近，本周跌幅已经超过8%。

石油输出国组织(OPEC)本周将2015年需求预估下调至逾十年来最低水平。

美元兑加元 上涨0.3%至1.5555加元，为2009年7月以来最高位。(完)

(编译 高琦 审校 徐文焰)
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