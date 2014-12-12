欧洲汇市：加元兑美元跌至五年半低点，因油价持续下挫

美国政经：国会谈判代表达成1万亿美元政府拨款协议，料避免政府关门
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透伦敦12月12日 - 加元兑美元周五跌至五年半低点，受累于油价下跌，因有关全球石油供应过剩的忧虑挥之不去，并且需求前景也偏空。
布兰特原油跌至每桶63美元附近，本周跌幅已经超过8%。
石油输出国组织(OPEC)本周将2015年需求预估下调至逾十年来最低水平。
美元兑加元 上涨0.3%至1.5555加元，为2009年7月以来最高位。(完)
(编译 高琦 审校 徐文焰)
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。