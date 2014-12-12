更新版 1-中国数据：11月新增信贷创历史同期新高，但实体经济需求仍显疲弱

* 11月新增信贷创历史同期新高，因央行宽松式贷款指导

* M2及社融数据显示实体经济需求疲弱态势不改

* 政策放松延续，但如何有效疏导资金到实体经济成难点 (新增更多分析师评论及背景)

路透上海12月12日 - 受央行宽松式贷款指导提振，中国11月新增人民币贷款远超市场预期，并创历史同期新高；不过维持低位的M2增速等数据显示，当前实体经济需求疲弱态势不改。分析人士认为，尽管低通胀为货币政策放松提供足够空间，但如何将银行间资金有效疏导至实体经济仍为政策难点。

中国央行周五公布数据显示，11月新增人民币贷款8,527亿元，远高于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.3%，则低于路透调查中值12.5%。11月末人民币贷款余额同比增长13.4%，路透调查中值为13.0%。11月社会融资规模为1.15万亿元人民币，比上年同期减少847亿元。

“11月信贷大幅好于预期，看来此前有关央行提高合意贷款规模的消息不假，”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮同时指出，M2增速继续回落，则表明信贷与社融的增长尚未有效转化成货币投放。

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两位消息人士周四透露，央行要求全年新增信贷控制在10万亿元以内，最近已大幅调整合意贷款规模；各家银行也已开始行动，加大放款力度。分析人士认为，央行意在通过增加供给方式降低贷款利率中枢，以刺激有效需求；但基于银行风险偏好下降，此举实质效果仍存疑。

光大证券首席经济学家徐高亦认为，新增信贷高于预期在情理之中，现在实体经济融资难问题相当明显，而且下午公布的实体经济数据显示固定资产投资的到位资金增速大幅度下滑，尤其是在房地产投资方面，“实体经济融资难导致投资增速进一步走低，给稳增长带来非常大的压力。”

中国稍早公布的11月工业增速降至近六年次低水准，固定资产投资受房地产孱弱拖累亦降至13年低位，经济下行趋势显而易见。鉴于政府已将“保持经济稳定增长”列为明年经济工作首要任务后，宏观政策有望进一步趋于宽松。

而从社会融资数据来看，也进一步验证了实体经济需求并未如信贷反映的需求一致。

刘东亮认为，11月社融总量虽较10月大幅改善，但仍低于上半年和去年同期水平，表外融资规模约3,000亿元，创下半年以来新高，但仍低于过往表现。信贷与社融出现改善，有利于宏观经济的企稳；但关键是信贷投放能否有效转化成货币投放，若M2弱势运行，则经济数据的改善可能不会太明显，这一点仍需时间观察。

对于短期货币政策困局，国海证券固定收益分析师黄诗城表示，央行如何将宽松传递到实体仍是一个较大的问题，结合中央经济工作会议来看，除了维持宽松环境和定向、结构调控之外，融资模式创新和资本市场的发展也将是重要的方向。

周四闭幕的中央经济工作会议对新常态的九个特征作了明确表述，而前提仍是要确保经济稳增长。对于明年的政策选择，会议维持稳中求进主基调，但强调积极财政政策更有力度，意味着财政增支减收空间扩大，包括减税和赤字规模将会增加；而稳健货币政策更注重松紧适度，也意味着减缓经济下行压力，货币松动可能加大，降息降准皆有可能。 （完）

欲浏览更多详情，请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn (发稿 吴芳; 审校 张喜良)