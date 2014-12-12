中国证券：证监会确认近期将对部分券商融资业务进行现场检查

美国政经：国会谈判代表达成1万亿美元政府拨款协议，料避免政府关门
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透北京12月12日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五确认，近期将对部分券商融资类业务进行现场检查。
针对有媒体提问证监会近期是否对券商融资业务进行窗口指导，要求调整比例，他在例行新闻会上回应称，“我会近期未对证券公司融资类业务进行窗口指导。”
他表示，今年以来，证券公司融资融券、股票质押回购交易、约定购回式证券交易等融资类业务快速发展，规模较大。为促进融资类业务规范有序发展，按照今年证券公司现场检查工作统一安排，将启动四季度现场检查工作，将对部分证券公司融资类业务进行检查。
部分业内人士周四对路透表示，证监会下周将派工作组对部分券商的融资业务进行检查。虽然该项动作被监管层视为常规检查，但业内大多人士认为这是对券商融资业务的一次清理整顿。
据中国证券金融股份公司的数据，截止周三，沪深两市融资融券余额为9,359.73亿元人民币，市场平均担保比例为244.12%。（完） (发稿 李贺；撰写 林琦; 审校 张喜良)
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。