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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 17:01 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶随日圆走低而反弹，但周线连四跌

“190日圆附近似乎有支撑，因为每次价格跌到该水准附近时，就会有买盘冒出来。”东京一交易员称。

“日圆下跌以及寄望经济刺激计划推动上海期胶价格涨得更快，也给予TOCOM期胶支撑。”

上海期交所交投最活跃的5月合约 上涨270元人民币，收报每吨12,235元。

“橡胶价格一直承压，因市场担忧供大于求，且油价下跌的影响盖过日圆走软。”

“但是我们认为当前的价格很低了，我们预计下周市场会反弹至200日圆。”

新加坡商品交易所近月1月橡胶合约 最新报每公斤144.70美分，上涨1.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 朱晓军/田建华; 审校 艾茂林/白云)
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