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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 17:05 BJT

新兴汇市：印尼卢比领跌，因美国经济数据走强而中国经济疲弱

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菲律宾披索 44.54 44.58 +0.09 -0.31 44.40

印尼卢比 12455.00 12448.00 -0.06 -2.37 12160.00

印度卢比 62.32 62.36 +0.07 -0.83 61.80

马币 3.4940 3.4920 -0.06 -6.25 3.2755

人民币 6.1864 6.1869 +0.01 -2.14 6.0539

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