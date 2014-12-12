新闻稿：中国11月末M2同比增12.3%，当月社融规模1.15万亿元--央行

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透上海12月12日 - （以下为中国人民银行周五公布的2014年11月金融统计数据报告及社会融资规模报告全文）
一、广义货币增长12.3%，狭义货币增长3.2%
11月末，广义货币(M2)余额120.86万亿元,同比增长12.3%，增速分别比上月末和去年同期低0.3个和1.9个百分点；狭义货币(M1)余额33.51万亿元,同比增长3.2%，增速与上月末持平，比去年同期低6.2个百分点；流通中货币(M0)余额5.84万亿元,同比增长3.5%。11月份净投放现金747亿元。
二、当月人民币贷款增加8527亿元，外币贷款减少4亿美元
11月末，本外币贷款余额86.05万亿元，同比增长13.0%。月末人民币贷款余额80.98万亿元，同比增长13.4%，增速比上月末高0.2个百分点，比去年同期低0.8个百分点。当月人民币贷款增加8527亿元，同比多增2281亿元。分部门看，住户贷款增加2486亿元，其中，短期贷款增加656亿元，中长期贷款增加1830亿元；非金融企业及其他部门贷款增加6035亿元，其中，短期贷款增加534亿元，中长期贷款增加2879亿元，票据融资增加2424亿元。1-11月份，人民币贷款增加9.08万亿元。月末外币贷款余额8262亿美元，同比增长7.5%，当月外币贷款减少4亿美元。
三、当月人民币存款增加6711亿元，外币存款减少41亿美元
11月末，本外币存款余额116.77万亿元，同比增长10.2%。月末人民币存款余额113.14万亿元，同比增长9.6%，增速比上月末高0.1个百分点，比去年同期低4.9个百分点。当月人民币存款增加6711亿元，同比多增1239亿元。其中，住户存款增加649亿元，非金融企业存款增加4352亿元，财政性存款增加229亿元。1-11月份，人民币存款增加8.76万亿元。月末外币存款余额5921亿美元，同比增长31.9%，当月外币存款减少41亿美元。
四、11月份银行间市场同业拆借月加权平均利率2.82%，质押式债券回购月加权平均利率2.79%
11月份,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交29.10万亿元，日均成交1.46万亿元，日均成交同比增长62.5%。
11月份,银行间市场同业拆借加权平均利率为2.82%，比上月高0.13个百分点；质押式债券回购加权平均利率为2.79%,比上月高0.15个百分点。
五、当月跨境贸易人民币结算业务发生5568亿元，直接投资人民币结算业务发生862亿元
11月份,以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生5124亿元、444亿元、149亿元、713亿元。
注1：当期数据为初步数。
注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。
注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。
注4：本月M2同比增速根据可比口径计算。
（以下为央行同时公布的2014年11月社会融资规模统计数据报告全文）
初步统计，2014年11月份社会融资规模为1.15万亿元，比上月多4656亿元，比去年同期少847亿元。其中，当月人民币贷款增加8527亿元，同比多增2281亿元；外币贷款折合人民币减少26亿元，同比少增148亿元；委托贷款增加1270亿元，同比少增1434亿元；信托贷款减少314亿元，同比少增1320亿元；未贴现的银行承兑汇票减少672亿元，同比少增732亿元；企业债券净融资1826亿元，同比多402亿元；非金融企业境内股票融资379亿元，同比多232亿元。2014年1-11月社会融资规模为14.76万亿元，比去年同期少1.30万亿元。
注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。
注2：当期数据为初步统计数。(完) (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
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