台湾贸易：台科技产业有望自ITA II谈判年省关税8.2亿美元--经济部

路透台北12月12日 - 台湾经济部周五表示，台湾代表目前正在世贸组织中与各国进行资讯科技协定扩大谈判(ITA II)，各国有望针对约200项产品达成降税共识，这可令台湾每年省下8.2亿美元（254亿台币）的关税。

经济部国贸局长杨珍妮指出，若以此200项科技产品计，2011-2013年平均出口值可达880亿美元，其中包括对台湾很重要的积体电路、液晶装置等科技产品。

“会议还没结束，这200项是基本盘，但大家都想要再加一点，”她说。

贸易外交人士周四表示，世界贸易组织(WTO)一项规模达万亿美元、降低IT产业关税的协议能否达成，将在24小时内见分晓。

据先前的估计，这200项产品若经协商完成，签订后即刻可将关税降至零。

杨珍妮称，ITA II的多边谈判中，多争取到多少项产品的共识，都是一项加分，站在台湾的立场，将是能够多争取就多争取。虽然台湾内部认为，目前对台湾很重要的产业例如面板、工具机希望能够纳入，但在这个多边的谈判中，很难说会有多大的进展。

她并表示，本次的ITA II谈判估计已达最后回合，因为其后已经没有世贸组织理事会了。就流程而言，若达成共识后，理事会需要做出宣言，随后各国再将关税减让表带回；若本次会议未达共识，则随后因已到年底休假，就只能待明年再重启谈判。

现行的资讯科技协定(ITA I)系于1997年生效，参与国将资通讯、半导体、电子零组件等电子产业及半导体制程设备业之上下游产品之关税降为零，对促进IT产业自由化与全球经济发展有重要贡献。