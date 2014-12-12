台湾汇市：台币带量收创逾四年新低，因外资转趋汇出及美元买盘簇拥

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
* 台币兑美元带量收创四年新低
* 因外资转趋汇出及美元买盘簇拥
* 下周实质交易暂估在31.200-31.400
路透台北12月12日 - 台币兑美元 周五带量收创逾四年新低。汇银人士表示，由于美国经济数据表现强劲，有效支撑连日走软的国际美元反弹；今日外资交投转趋汇出及进口商/寿险美元买盘簇拥，令台币实质交投贬幅扩大，进而失守31.300整数关卡。
展望下周，他们指出，由于日本即将在周日举行国会选举，向来支持弱势日圆的安倍政府能否赢得胜选备受关注，造成选前日圆走势震荡暂难提供台币指引，台币后市仍待日本大选结果出炉再定，下周台币实质交投区间暂估在31.200-31.400。
“今天交投大概都跟外资有关，不清楚外资为何集中在今天汇出。”一位外商银行交易员说。
资金流向方面，交易人士称，外资已连续六个交易日卖超台股逾280亿台币，今日一改双向交易的态势，转趋偏向汇出，且进口商仍持续进场追价，使台币实质交易区间低位跌破31.300关口，略有加速赶底的意味。
此外，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)下周二将举行为期两日的议息会议，并于周三宣布利率决定。台湾央行紧接着在周四召开第四季理监事会议。
交易员指出，随着美国经济持续复苏，市场预期美联储可能改变维持近零利率一段长时间的承诺，若此次拿掉该项承诺，将激励美元续强；倘若没有，美元则将转弱，但不致于扭转强势美元态势，料跌幅有限。
今日台币收创逾四年新低，前波低位为2010年9月30日的31.330，总计台北外汇及元太外汇总成交量13.34亿美元，算是近期较大量；主要交易区间在31.243-30.311，上日交易区间在31.155-30.208。
台湾股市今日微幅收高，中止连五日下跌格局，指数依旧守稳在9,000点上方。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超47.80亿台币，连续六个交易日共卖超280.89亿台币。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价明显较上日缩减。一个月远汇报价 尾盘在31.285/31.295左右，上日纽约盘收在31.174。
韩国韩元兑美元 周五下跌，因美元恢复全线涨势。投资者预期由于美国公布多项强劲的经济数据，美联储将会更早升息。韩元兑美元 收报1,103.1韩元，周四收报1,100.9。
本周余日全球重要经济事件与数据包括：
12/12(五)：欧元区第三季就业人口/10月工业生产、美国11月PPI和核心PPI、美国路透/密西根大学消费者信心指数12月初值。
下周全球重要经济事件与数据包括：
12/15(一)：美国纽约联储12月制造业指数、美国11月工业生産/制造业産出/産能利用率；
12/16(二)：德国12月Markit制造业/服务业/综合PMI、欧元区12月Markit制造业/服务业/综合PMI、德国12月ZEW经济景气判断指数/现况指数、日本11月贸易收支及进出口数据、美国12月Markit制造业PMI、美联储举行两日议息会议；
12/17(三)：欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)、美国11月CPI/第三季经常帐、美联储宣布利率决定，主席叶伦举行记者会、欧洲央行管理委员会会议，无利率决议；
12/18(四)：中国11月70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国12月IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数、美国12月Markit服务业/综合PMI、美国11月领先指标/12月费城联储备制造业指数、欧洲理事会举行会议(至19日)、日本央行货币政策会议(至19日)；
12/19(五)：德国1月Gfk消费者信心指数/11月PPI指数、美国12月堪萨斯联储制造业指数/综合指数、日本央行公布政策决议、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说、里奇蒙联储总裁拉克尔参与有关经济前景的小组讨论。
环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.326 31.262 31.243-31.326 31.270 9.89 7.02
元太外汇经纪公司 31.325 31.262 31.243-31.325 31.270 3.45 3.11
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.105/-0.085 -0.135/-0.110 (完)
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价