《全球汇市》油价下跌打压挪威克朗兑美元降至11年低点

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
美元指数 小幅下跌，周四曾攀升近0.5%，因美国11月零售销售较前月增长0.7%，好于预期。
市场注意力目前转向下周将举行的美联储会议。
“11月数据坚挺，继续指向下周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议将对前瞻指引做出立场更为强硬的调整，我们预计这将在年底前对美元构成良好支撑，”法巴银行在研报中称。
欧元兑美元 跌0.1%，至1.2417美元，昨日欧洲央行进行了第二轮定向长期再融资操作(TLTRO)，但银行对几乎是零成本的贷款兴趣平平，欧洲央行大印钞票这一步似乎将无法避免。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2447 1.2409 +0.31 -9.44 1.3745
美元/日圆 118.15 118.65 -0.42 +12.20 105.30
欧元/日圆 147.02 147.26 -0.16 +1.65 144.63
美元/瑞郎 0.9646 0.9680 -0.35 +8.04 0.8928
英镑/美元 1.5722 1.5731 -0.06 -5.04 1.6556
美元/加元 1.1538 1.1520 +0.16 +8.64 1.0620
澳元/美元 0.8292 0.8271 +0.25 -6.97 0.8913
新西兰元/美元 0.7832 0.7818 +0.18 -4.56 0.8206
欧元/瑞郎 1.2006 1.2009 -0.02 -2.16 1.2271
欧元/英镑 0.7916 0.7888 +0.35 -4.59 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.4040 9.3435 +0.65 +6.29 8.8474
美元/挪威克朗 7.3372 7.2874 +0.68 +20.95 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/朱晓军/白云; 审校 艾茂林/蔡美珍/王洋)
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价