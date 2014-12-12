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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 17:23 BJT

《全球汇市》油价下跌打压挪威克朗兑美元降至11年低点

美元指数 小幅下跌，周四曾攀升近0.5%，因美国11月零售销售较前月增长0.7%，好于预期。

市场注意力目前转向下周将举行的美联储会议。

“11月数据坚挺，继续指向下周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议将对前瞻指引做出立场更为强硬的调整，我们预计这将在年底前对美元构成良好支撑，”法巴银行在研报中称。

欧元兑美元 跌0.1%，至1.2417美元，昨日欧洲央行进行了第二轮定向长期再融资操作(TLTRO)，但银行对几乎是零成本的贷款兴趣平平，欧洲央行大印钞票这一步似乎将无法避免。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2447 1.2409 +0.31 -9.44 1.3745

美元/日圆 118.15 118.65 -0.42 +12.20 105.30

欧元/日圆 147.02 147.26 -0.16 +1.65 144.63

美元/瑞郎 0.9646 0.9680 -0.35 +8.04 0.8928

英镑/美元 1.5722 1.5731 -0.06 -5.04 1.6556

美元/加元 1.1538 1.1520 +0.16 +8.64 1.0620

澳元/美元 0.8292 0.8271 +0.25 -6.97 0.8913

新西兰元/美元 0.7832 0.7818 +0.18 -4.56 0.8206

欧元/瑞郎 1.2006 1.2009 -0.02 -2.16 1.2271

欧元/英镑 0.7916 0.7888 +0.35 -4.59 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.4040 9.3435 +0.65 +6.29 8.8474

美元/挪威克朗 7.3372 7.2874 +0.68 +20.95 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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