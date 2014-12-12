香港金融：2013/14年度非交易所买卖产品交易总额4,680亿港元--证监会

路透香港12月12日 - 香港证监会周五发表调查报告显示，截至今年3月底止12个月，本 地持牌法团向个人投资者销售的非交易所买卖投资产品交易总额为4,680亿港元，较上一期 调查报告减少8%。 证监会向1,465家持牌法团发出问卷，回应率为98%。调查显示，于2013年4月1日至2014 年3月31日期间，共有213家持牌法团曾参与投资产品销售，这包括结构性投资产品、政府及 公司债券、掉期及回购交易、集体投资计划及对冲基金，总交易额为4,680亿港元。 与2011/12年度调查结果5,100亿港元相比，总交易额下降8%，这是由于两家国际金融集 团以透过银行实体而非持牌法团来销售投资产品所致。 不过，参与投资产品销售的公司数目则由187家上升14%至213家。在这些公司中，大约 有三分之一首度在这项调查中呈报有向个人投资者销售投资产品，主要为证券经纪行、资产 管理公司及投资顾问，并以销售集体投资计划及定息产品为主。 与上次调查比较，集体投资计划及定息产品的交易额均增加了180亿元。定息产品方面 ，非投资级别的公司债券的销售增加了350亿元，部分增长因投资级别的公司债券及主权债 券的销售下跌170亿元而有所抵销。这显示个人投资者在低息环境下，愈趋物色较高的回报 。 证监会进行这项调查以便了解市场整体结构，及有关证监会持牌法团所销售的投资产品 种类和金额的概况，而所收集的资料可协助证监会监察持牌法团的销售手法。 调查结果又显示，按交易额计算的首10家公司占销售总额的79%，并且是主要的产品发 行商，而一家只以非零售客户为服务对象的国际金融集团则占去了大部分的总交易额。 在首10家公司中，有一半是主要国际金融集团的成员，它们的交易额占总交易额的62% （2012年：74%）。其中一家只以非零售客户为服务对象的国际金融集团的交易额便已占去 大约一半的总交易额。 以下是各类产品销售统计： 交易额（2013年4月至2014年3月） （以百万元计） 产品种类 认可产品 非认可产 总计 参与销售的公司数 品 目 结构性投资产品 38 172,403 172,441 37% 40 定息产品 - 115,312 115,312 25% 104 掉期及回购交易 - 105,496 105,496 22% 13 集体投资计划 36,082 28,399 64,481 14% 150 对冲基金 35 7,067 7,102 1% 52 其他 - 3,086 3,086 1% 7 总计 36,155 431,763 467,918 100% 213 （完） 参看相关细节，可点选网址(here)(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)