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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 17:32 BJT

更新版1-IEA月报：需求放缓而供应增加，油价面临进一步下跌压力

鉴于下调对全球需求增长的预估，IEA表示已将2015年市场对OPEC石油需求预估下调30万桶，至日均2,890万桶，这较OPEC当前日产量低逾100万桶。

市场对OPEC石油的需求将在2015年第一季因季节性因素触底，导致库存大幅增长。

IEA表示，基于当前对需求相对疲弱增长及供应旺盛的预测，假如石油没有供应中断、停产或OPEC减产的情况，那么2015年上半年全球石油库存将增加近3亿桶。

“如果增长的一半是在OECD，那么库存将接近29亿桶，可能将逼近仓储容量极限。”IEA称。(完)

(编译 田建华/王洋/于春红; 审校 高琦)
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